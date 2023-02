Non solo antivirus: ecco la suite di sicurezza più completa sul mercato

Gli antivirus sono indispensabili ma, nel 2023, non sono più sufficienti a garantire la protezione totale.

I malware restano una minaccia costante per i nostri dispositivi elettronici, ma sono solo una parte dei pericoli proposti dal Web contemporaneo.

Adware, spyware, worms e trojan sono in attesa del minimo passo falso per infettare dispositivi elettronici, mentre forme di attacco più raffinate e complesse come phishing e ransomware imperversano ormai a qualunque latitudine.

Se è vero che i software di sicurezza digitale gratuiti non offrono adeguate garanzie, le soluzioni premium possono risultare costose.

Acquistare singolarmente, oltre al già citato antivirus, un gestore di password, una VPN e altre soluzioni simili fa lievitare in maniera sostanziale il denaro da sborsare.

In questo contesto, scegliere una suite di sicurezza di alto livello, può risultare la soluzione più pratica ed economica.

La suite di sicurezza più completa sul mercato? Ecco un nome ben noto a chi naviga online

Norton è un’azienda che non necessita di particolari presentazioni.

Stiamo parlando di un antivirus lanciato sul mercato da Peter Norton nell’ormai remoto 1990. Da allora, i software di questa casa produttrice hanno contribuito in maniera sostanziale all’intera industria della sicurezza digitale. In questo contesto, Norton 360 Premium è il frutto di questa lunga esperienza nel settore.

Stiamo parlando di un antivirus pluripremiato, capace di scansionare e rilevare qualunque tipo di minaccia del Web. A questo però, sono anche affiancate altre soluzioni pressoché indispensabili al giorno d’oggi.

La VPN inclusa, per esempio, permette di proteggere il traffico rispetto a sguardi indiscreti. Il password manager integrato, dal canto suo, offre ampie garanzie per quanto concerne generazione e protezione delle parole d’accesso.

Non mancano poi anche altre soluzioni specifiche per alcuni contesti troppo spesso sottovalutati.

Il sistema parental control, per esempio, risulta ideale per le famiglie. Allo stesso tempo, la protezione della webcam, rappresenta un vero e proprio must per gli utenti particolarmente attenti alla questione privacy.

A rendere ancora più interessante Norton 360 Premium, infine, è anche la sostanziosa riduzione di prezzo che riguarda questo strumento.

La suite di sicurezza più completa sul mercato è infatti disponibile con uno sconto del 45%, il che si traduce in appena 59,99 euro all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.