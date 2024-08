Non solo Google, ecco i migliori motori di ricerca alternativi

Sebbene sia improbabile che Google scompaia o venga abbandonato nel breve periodo, può essere utile conoscere motori di ricerca alternativi, per avere un piano B qualora Google non fosse più disponibile.

Esistono diversi motori di ricerca che possono sostituire Google all’occorrenza. Alcuni sono molto simili a Google nel funzionamento e nei risultati forniti. Ce ne sono però anche di più particolari, che applicano logiche diverse e potrebbero mostrare risultati inaspettati per la stessa ricerca su Google.

Quali sono altri motori di ricerca oltre a Google?

Avere a disposizione motori di ricerca alternativi può tornare utile se Google non fosse accessibile o se si volessero ottenere risultati diversi da quelli forniti da Big G.

1. Ecosia

Ecosia si distingue per il suo approccio incentrato sulla sostenibilità ambientale. Utilizza il motore di ricerca Bing di Microsoft, personalizzandolo, senza affidarsi ad API di terze parti. Ma la caratteristica unica di Ecosia è che impiega l’80% dei profitti generati dagli annunci pubblicitari per finanziare progetti di rimboschimento in Paesi come Burkina Faso, Madagascar, Indonesia e Perù. Leggendo le FAQ sul sito di Ecosia si può approfondire la trasparenza con cui comunicano l’impatto e i progressi dei loro progetti ambientali.

Inoltre Ecosia è un motore di ricerca che non traccia i dati di navigazione degli utenti, e mette in evidenza con un’icona a foglia verde i siti web che adottano pratiche sostenibili. Coniuga quindi l’utilità di un motore di ricerca con una missione ambientale di valore, rappresentando così un’alternativa interessante rispetto ai tradizionali motori di ricerca come Google. Ognuno di noi ha le proprie preferenze, ma il progetto ecologico merita senz’altro attenzione.

2. Qwant

Qwant è un motore di ricerca alternativo interessante per chi desidera opzioni di ricerca private e senza restrizioni. Si distingue per la sua interfaccia molto più visuale rispetto a Google, caratteristica che può risultare accattivante.

I dati e le impostazioni degli utenti vengono salvati localmente sul dispositivo, senza tracciamento. È possibile registrarsi per creare schede personalizzate contrassegnando i risultati preferiti. Cancellando l’account vengono eliminati tutti i dati personali associati. Qwant utilizza il motore di ricerca Bing di Microsoft, il che garantisce solidità nei risultati di ricerca senza compromettere la privacy.

3. Mojeek

Mojeek è un motore di ricerca che punta su velocità, imparzialità e attenzione alla privacy degli utenti, rappresentando così una valida alternativa a Google.

Ciò che distingue Mojeek è che non si affida ai risultati di Google, ma crea e gestisce autonomamente un proprio enorme indice di ricerca sul web, scandagliando e indicizzando miliardi di pagine. Questo approccio indipendente fa sì che i risultati forniti siano generati dal suo algoritmo proprietario, e non derivino semplicemente da Google come avviene con altri motori di ricerca alternativi.

4. DuckGoGo

DuckDuckGo è un motore di ricerca che ha costruito la sua reputazione sulla protezione della privacy degli utenti. Con circa 10 milioni di ricerche al giorno, si è affermato come alternativa rispetto ai motori tradizionali.

DuckDuckGo genera direttamente i risultati di ricerca attingendo esclusivamente da oltre 400 fonti selezionate tra i siti più affidabili e sicuri a livello internazionale. Offre funzionalità innovative come il “bang”, che permette di fare ricerche mirate all’interno di specifici siti web, come Wikipedia, Amazon o YouTube.

Tuttavia, nel 2022 sono emerse polemiche riguardo la collaborazione con Microsoft, che hanno sollevato dubbi sulla reale trasparenza in tema di privacy. Nonostante le recenti controversie, l’utilizzo combinato di DuckDuckGo e VPN rappresenta ancora una soluzione valida per proteggere la propria navigazione sul web.

Inoltre, recentemente introdotto una chat basata sull’intelligenza artificiale, che offre una scelta di modelli AI tra cui GPT-3.5 Turbo di OpenAI, Llama 3 di Meta eClaude 3 Haiku di Anthropic. La funzione può essere disattivata in qualunque momento.

5. Perplexity

Perplexity è un motore di ricerca basato sull’intelligenza artificiale, il cui obiettivo è fornire risposte sintetiche e uniche alle domande poste dagli utenti.

Grazie all’accesso in tempo reale a diverse fonti di informazione, raccoglie e analizza dati da varie fonti per produrre una risposta concisa alla query dell’utente. Per ogni informazione viene mostrato il link alla fonte originale, così da permettere approfondimenti e verifiche incrociate.

L’utente può porre domande di approfondimento e Perplexity mostra anche query correlate, similmente alla funzionalità “Le persone hanno chiesto anche” di Google. Una funzionalità molto interessante è Focus, che permette di restringere la ricerca a risultati specifici (ad es. solo accademici, discussioni social, video, matematica).

L’account gratuito è già efficace, ma con 20$ al mese è possibile accedere a modelli AI più evoluti con l’abbonamento Pro, come GPT-4o, Claude-3, LLama 3.1, ecc.

6. SearchCode

SearchCode è un motore di ricerca specificamente progettato per il codice open source, ed è un’ottima risorsa per programmatori e sviluppatori alla ricerca di soluzioni, esempi di codice e ispirazione per i propri progetti.

La caratteristica distintiva di SearchCode è che indicizza codice proveniente da tutto il web, attingendo a oltre 10 fonti diverse e coprendo 243 linguaggi di programmazione. I risultati non sono tracciati, garantendo imparzialità nella ricerca.

SearchCode permette di restringere la ricerca a specifiche fonti, repository o linguaggi. I risultati mostrano direttamente porzioni di codice, con le righe rilevanti evidenziate.

7. Kiddle

Come suggerisce il nome, Kiddle è un motore di ricerca pensato specificamente per un pubblico di bambini, con l’obiettivo di mostrare solo contenuti adatti alla loro età. A differenza dei motori di ricerca tradizionali, infatti, non fornisce risultati completamente non filtrati, ma mostra solo siti web, immagini e video sicuri per i più piccoli.

Kiddle utilizza una versione personalizzata di Google, con un’interfaccia caratterizzata da grandi miniature, immagini accattivanti e caratteri adatti ai bambini. Per le famiglie che vogliono proteggere i propri figli dai contenuti per adulti e dai pericoli del web, Kiddle rappresenta un’alternativa migliore rispetto all’opzione SafeSearch di Google.

Kiddle quindi può essere un ottimo motore di ricerca per soddisfare in sicurezza la curiosità e le esigenze informative dei bambini, tenendoli lontani da contenuti inadatti o dannosi.

8. Thangs

Google non è ancora un’ottima soluzione per la ricerca di modelli progettati per la stampa 3D. Thangs si inserisce in questa nicchia. Non a caso è il frutto di una comunità online di designer 3D desiderosi di condividere il proprio lavoro. Il motore di ricerca di Thangs permette di trovare idee e ispirazione per progetti di stampa 3D.

Inoltre, grazie all’intelligenza artificiale, Thangs è in grado di riconoscere e analizzare modelli 3D, prevedendo funzionalità, costi, materiali e altre caratteristiche di ciascun oggetto.