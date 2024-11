Non sottovalutare l'importanza di una VPN: ExpressVPN al 49% di sconto

La sicurezza online è una delle principali preoccupazioni degli utenti in tutto il mondo, e non dovrebbe mai essere sottovalutata. Strumenti come le VPN possono aiutarci a mantenere i nostri dati sempre anonimi. ExpressVPN, tra i servizi più noti, ha lanciato un’offerta imperdibile: 49% di sconto sul piano annuale, con l’aggiunta di 3 mesi gratuiti.

Tutti i vantaggi di ExpressVPN

Grazie a ExpressVPN, puoi navigare online in modo sicuro ovunque ti trovi. Che si tratti di viaggiare all’estero o connettersi a una rete Wi-Fi pubblica, questa VPN garantisce che tutte le tue attività online siano crittografate, impedendo a chiunque di accedere ai tuoi dati sensibili.

La possibilità di collegarsi a un server VPN in Italia o in altri 105 Paesi ti permette non solo di mantenere la tua sicurezza, ma anche di accedere ai tuoi contenuti preferiti, inclusi streaming e siti normalmente non disponibili a causa di restrizioni geografiche.

In Italia, i provider conservano i metadati per almeno 12 mesi. Questi includono informazioni sensibili come gli indirizzi IP, l’orario e la durata dell’accesso, e persino i dispositivi utilizzati. L’uso di una VPN come ExpressVPN, che adotta una rigorosa politica no-log, è fondamentale per proteggere questi dati ed evitare che siano raccolti e analizzati.

Un abbonamento a ExpressVPN non si limita a proteggere un singolo dispositivo, bensì una vasta gamma di device tra cui telefoni, computer, router e altro ancora. Questo rende ExpressVPN una soluzione completa per proteggere la tua casa, assicurandoti che ogni connessione sia sicura.

Con l’attuale promozione, puoi ottenere 12 mesi di ExpressVPN con 3 mesi aggiuntivi gratuiti, risparmiando il 49%. A soli 6,67 dollari al mese, invece di 12,95 dollari, questa offerta ti permette di accedere a tutte le app ExpressVPN, con larghezza di banda illimitata e supporto clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Se non sei soddisfatto, ExpressVPN garantisce un rimborso entro 30 giorni.