 Non temere più le bollette alte: Octopus Energy blocca i prezzi per 12 mesi
Luce e gas a prezzo fisso con Octopus Energy. Fino al 9 ottobre, puoi attivare l'offerta online in due minuti. E l'energia è 100% rinnovabile.
Luce e gas a prezzo fisso con Octopus Energy. Fino al 9 ottobre, puoi attivare l'offerta online in due minuti. E l'energia è 100% rinnovabile.

Risparmio, trasparenza e sostenibilità sono alla base della nuova offerta Octopus Energy: attivandola online entro il 9 ottobre, potrai bloccare il prezzo di luce e gas per un intero anno, utilizzando anche energia al 100% rinnovabile e senza alcun vincolo di durata né penali per il recesso. L’attivazione può essere fatta online ed è super semplice: ci metterai meno di due minuti.

Perché Octopus Energy conviene

Come anticipato, la promozione Octopus Energy ti garantisce prezzi bloccati per 12 mesi: così ti proteggi dalle fluttuazioni del mercato. Per l’energia elettrica, il prezzo della materia prima è fissato a 0,1067 €/kWh, con 84 euro all’anno di costi di commercializzazione, mentre per il gas il prezzo è di 0,397 €/Smc, con gli stessi costi annuali di commercializzazione. Tutti i valori indicati sono al netto di IVA e imposte.

Ci sono, ovviamente, anche i costi di trasporto, gestione del contatore e oneri di sistema, che tuttavia non dipendono da Octopus Energy. In ogni caso, il risparmio è sempre garantito. Alla fine dei 12 mesi, avrai la libertà di scegliere cosa fare: se rinnovare la tariffa fissa, alle condizioni del momento, oppure passare alla formula Flex.

Un altro vantaggio extra: tutta l’energia elettrica fornita proviene da fonti rinnovabili, per un impatto ambientale ridotto. Se anche tu vuoi più trasparenza e chiarezza nelle tue bollette elettriche, la promozione Octopus Energy è ciò che fa per te, grazie al prezzo bloccato per 12 mesi. Attiva l’offerta online, non servono che pochi minuti.

Pubblicato il 9 ott 2025

Eleonora Busi
9 ott 2025
