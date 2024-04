NordLocker, 2TB di cloud per te a soli 6,99 euro al mese

NorCon NordLocker hai l’opportunità di sincronizzare i tuoi file su tutti i dispositivi in ​​modo sicuro. Oggi puoi risparmiare il 53% su NordLocker Premium, la soluzione perfetta per crittografare i dati personali e aziendali e tenerli al sicuro e sempre a portata di mano.

Non a caso, la piattaforma di archiviazione NordLocker ti offre la possibilità di archiviare, gestire e accedere ai tuoi file ovunque tu sia ma anche di condividere i dati in modo sicuro con chiunque tu voglia. La sincronizzazione dei file, inoltre, può essere effettuata su tutti i tuoi dispositivi. Se vuoi proteggere i tuoi dati da criminali informatici oggi puoi farlo approfittando di uno sconto del 53%: il piano annuale di 2TB costa solamente 6,99 euro al mese con 30 giorni di rimborso garantito nel caso in cui tu non sia soddisfatto.

NordLocker: archivio cloud sicuro per i tuoi file

Lo sai che conservare i tuoi file in un cloud sicuro, al giorno d’oggi, è indispensabile. Con NordLocker a soli pochi euro al mese hai a disposizione uno strumento sicuro per poter archiviare i tuoi file.

Crittografa i tuoi file nel cloud o localmente per mantenere i tuoi dati al sicuro;

Proteggi qualsiasi tipo di file che desideri;

NordLocker non potrà mai vedere le tue chiavi di crittografia o ciò che archivi nel tuo cloud.

La sicurezza dei tuoi dati con NordLocker viene messa al primo posto: è privato per natura, lasciando a te il controllo completo sui tuoi dati. Non a caso, è più sicuro perché nessuno può toccare i tuoi file senza il tuo permesso.

Non lasciarti sfuggire questa speciale occasione per avere il piano di 2TB in sconto del 53%: lo paghi solamente 6,99 euro al mese e hai la garanzia di rimborso di 30 giorni se non sei soddisfatto.