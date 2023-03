NordLocker Business: tante opzioni per aziende, fino al 30% di sconto

NordLocker nasce come software di crittografia utilizzato in locale sui personal computer, ma si è rapidamente evoluto in un avanzato strumento di sicurezza informatica. Attualmente, la piattaforma è considerata uno dei principali servizi di cloud storage crittografato, adatto sia a privati che a aziende. Grazie alla sua crittografia di nuova generazione, NordLocker consente la condivisione sicura dei file, rendendosi accessibile a tutti.

Tra le opzioni offerte dalla piattaforma c’è NordLocker Business: una soluzione che offre numerosi strumenti a supporto di piccole e medie imprese, tra cui backup, sincronizzazione e controllo accessi a tutti i dati dell’azienda. In più, la natura crittografata end-to-end di NordLocker le aiuta a proteggersi da esposizioni indesiderate dei dati, attacchi informatici e malintenzionati in generale. Due i piani disponibili (più uno personalizzabile): da 500 GB e 2 TB, entrambi in offerta fino al 30% di sconto per un periodo limitato, grazie a una promozione attualmente in corso.

Quali sono i vantaggi di NordLocker per le aziende

In linea generale, le funzioni di NordLocker sono uguali per tutti: un cloud crittografato end-to-end per archiviare, sincronizzare e condividere file in modo sicuro e privato. La sua architettura a conoscenza zero e l’interfaccia drag-and-drop lo rendono accessibile a tutti. Tuttavia, esiste la versione Business garantisce funzionalità e risorse differenti, adatte a supportare aziende di qualsiasi tipo.

Condivisione sicura : gestisci e condividi file senza problemi. Proteggi i file o le cartelle nei locker e inviali ad altri utenti NordLocker tramite un collegamento o un’e-mail, mantenendo al tempo stesso il controllo su chi vi accede;

: gestisci e condividi file senza problemi. Proteggi i file o le cartelle nei locker e inviali ad altri utenti NordLocker tramite un collegamento o un’e-mail, mantenendo al tempo stesso il controllo su chi vi accede; Pannello di amministrazione intuitivo : esplora a colpo d’occhio l’archiviazione dei dati della tua azienda tramite il tuo pannello di amministrazione. Tutto ciò di cui hai bisogno, in un unico posto;

: esplora a colpo d’occhio l’archiviazione dei dati della tua azienda tramite il tuo pannello di amministrazione. Tutto ciò di cui hai bisogno, in un unico posto; Controllo accessi : riduci i rischi associati alla cattiva gestione dei dati controllandone l’accesso. Crea gruppi che consentono di condividere i dati in modo sicuro con le persone giuste;

: riduci i rischi associati alla cattiva gestione dei dati controllandone l’accesso. Crea gruppi che consentono di condividere i dati in modo sicuro con le persone giuste; Backup : non solo i tuoi file rimangono sempre crittografati su un cloud sicuro, ma ne viene anche eseguito il backup . Se il tuo dispositivo viene smarrito o rubato, puoi recuperare i tuoi dati con un clic;

: non solo i tuoi file rimangono sempre crittografati su un cloud sicuro, ma ne viene anche eseguito il backup . Se il tuo dispositivo viene smarrito o rubato, puoi recuperare i tuoi dati con un clic; User-friendly: sebbene sotto la “scocca” NordLocker vanti alcuni tra gli algoritmi di crittografia più potenti, NordLocker è semplicissimo da usare. Per crittografare qualsiasi file, basta trascinarlo.

Altre funzioni di NordLocker Business includono: crittografia locale illimitata, protezione dai ransomware, accesso multipiattaforma, autenticazione a più fattori, distribuzione licenza utente e gestione degli accessi.

Sono due i piani NordLocker Business disponibili. Il più economico è Business 500 GB, in offerta a 8,99 euro al mese. Poi c’è Business Plus 2 TB, a 14,99 euro mensili e il 21% di sconto. Entrambi differiscono – oltre che nel prezzo – soltanto nella capacità dello spazio cloud. Il resto delle funzionalità è lo stesso: crittografia end-to-end, controllo accessi tramite pannello di amministrazione, gestione file in sicurezza, private sharing, accesso multipiattaforma e supporto 24/7. Approfitta della promozione e risparmia fino al 30% cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.