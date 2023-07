NordLocker, cloud e crittografia end to end a meno di 15 euro/mese

NordLocker è il servizio adatto a tutti coloro che vogliono finalmente tenere al sicuro i dati personali. Non a caso, per andare incontro alle esigenze degli utenti che hanno continuamente i loro dati sotto attacco informatico, NordLocker ha pensato di realizzare un servizio a conoscenza zero.

Come accennato in apertura, NordLocker ha pensato di realizzare un servizio a conoscenza zero. Ma cosa intendiamo dire esattamente? Significa che nessuno può venire a conoscenza dei dati personali di navigazione oppure di qualsiasi altro processo memorizzato durante la navigazione online. Tuttavia, i dati vengono sottoposti a backup e protetti da qualsiasi accesso non autorizzato o malware, anche grazie alla crittografia end-to-end.

Se una volta acquistato il servizio non sei soddisfatto puoi richiedere il rimborso entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’abbonamento.

Se vuoi avere massimo delle prestazioni, il piano NordLocker da 2TB, disponibile a 14,99 euro, ti offre archiviazione cloud da 2 TB, crittografia end-to-end, controllo degli accessi tramite pannello di amministrazione, gestione sicura dei file, condivisione privata, accesso su qualsiasi piattaforma e supporto prioritario 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Perché dunque scegliere Nordlocker? Perché l’archiviazione è più sicura: Con i piani di archiviazione premium, avrai tutto lo spazio di archiviazione sicuro di cui hai bisogno per i tuoi file. Scegli tra i piani da 500 GB e 2 TB in base alle tue esigenze.

Acquista il piano NordLocker che più si adatta alle tue esigenze tramite il link qui sotto.

NordLocker è la scelta giusta che tantissimi utenti hanno già fatto visto che la sicurezza è uno dei punti chiave di Nordlocker.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.