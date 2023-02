NordLocker, libera il tuo smartphone e rendilo super veloce

L’attuale era digitale ha reso gli smartphone un punto di riferimento importante. Vengono usati per fare diverse cose: dal comunicare con i familiari fino al lavoro.

Nel mondo i telefoni cellulari vengono usati da più di 7 miliardi di persone. Per tale motivo, una delle ricerche su Google più frequenti è incentrata sulla lentezza del telefono.

Quando il dispositivo mobile comincia a manifestare problemi di velocità, le motivazioni possono essere diverse, tipo lo spazio di archiviazione esiguo.

Come risolvere questo problema? Eliminando le app che non vengono usate, le foto dalla galleria e i file temporanei.

Però, esiste un’applicazione che può salvare la vita, in senso figurato si intende. È un ottimo compromesso per gli utenti che non vogliono rinunciare ugualmente ad app e foto.

L’applicazione in questione prende il nome di NordLocker, servizio che si basa su cloud e che consente agli utenti la sincronizzazione, la protezione e l’archiviazione dei file in modo sicuro, liberando così spazio sul dispositivo.

NordLocker gratis e smartphone più veloce

NordLocker consente, quindi, di liberare spazio sullo smartphone salvando i file nel cloud in modo sicuro.

Tutto ciò che bisogna fare è entrare in questa pagina è sottoscrivere un abbonamento gratuito o a pagamento, aprire l’app, cliccare sul segno +, selezionare Carica e aggiungere i file nel cloud.

NordLocker provvederà poi a sincronizzare i file sul dispositivo, con la possibilità di scaricarli in qualsiasi momento.

Tra le varie cose, la piattaforma offre anche altre funzionalità avanzate, come il backup automatico dei file e la protezione contro malware e ransomware.

NordLocker può essere considerato come una cassaforte privata a cui può accedere soltanto l’utente. L’elevato livello di protezione è garantito dagli algoritmi di crittografia di ultimissima generazione.

Tra questi, l’AES a 256 bit, la crittografia a curva ellittica, l’Ed25519 e l’XChaCha20-Poly1305.

Quindi, non resta che abbonarsi subito a NordLocker per non lasciarsi sfuggire l’ultima promo, con i vari piani tariffari scontati, tra cui Personal Plus 2 TB e Personal 500 GB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.