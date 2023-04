NordLocker, nessuno protegge i tuoi file a un prezzo migliore

I file e i documenti su smartphone, computer, supporti USB e quant’altro sono sotto la costante minaccia di guasti tecnici e intromissioni esterne.

L’essere perennemente collegati online senza adeguate precauzioni, infatti, sottopone i dati più preziosi al rischio di attacco hacker. In tal senso, la schiera di potenziali minacce spazia da malware di concezione più “classica” come gli spyware fino a forme più avanzate, come i temutissimi ransomware.

In troppi sottovalutano questi pericoli e, si rendono conto solo a danno subito quanto sia importante proteggere preventivamente i file più preziosi e riservati. Scegliere un servizio cloud, dunque, può essere un’ottima scelta, ma solo se il provider offre adeguate garanzie.

Sotto questo punto di vista, NordLocker rappresenta una delle migliori scelte che si possono fare.

NordLocker file protetti e zero rischi a un costo molto interessante

NordLocker è uno strumento avanzato che permette di proteggere in maniera semplice ma efficace i file più preziosi.

Una volta scaricato il client, è infatti possibile trascinare con il mouse:

documenti

immagini

video

e qualunque altro dato importante nello spazio protetto.

Con questa semplice azione, è possibile crittografare i dati in questione, rendendoli sempre disponibili ma, al contempo, protetti da sguardi indiscreti.

La piattaforma, inoltre, offre anche un sistema di condivisione sicura. Tutto avviene attraverso via e-mail, con tanto di codice univoco che rende possibile per il legittimo destinatario accedere ai file in questione.

Non solo: NordLocker offre un sistema di backup automatici tramite cloud con crittografia end-to-end. Di fatto, se il dispositivo in questione viene danneggiato, rubato o smarrito, sarà comunque possibile recuperare i file protetti senza alcun tipo di difficoltà.

Infine, va tenuto anche conto che questo servizio è attualmente in promozione.

Il piano Personal di NordLocker, da 500 GB, è ora disponibile con il 40% di sconto sul prezzo di listino.

Ciò significa che è possibile ottenere tutta la protezione spendendo solo 2,99 euro al mese.

