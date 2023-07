NordLocker, proteggere i tuoi file non è mai costato così poco

Crittografa i dati personali e aziendali con NordLocker: i tuoi file saranno finalmente protetti, sottoposti a backup e sempre a portata di mano. Non conosci NordLocker e non sai come funzione? Ti spieghiamo tutto in questo articolo!

Proteggi i tuoi dati da criminali informatici, sorveglianza e malware. Quante volte ti sarà capitato di dover fare i conti con attacchi criminali? Ora puoi finalmente porre fine a questa spiacevole pratica: proteggi, esegui il backup e accedi ai tuoi file tramite un archivio di file privato sul web o con le app desktop e mobili pensate per te.

Con NordLocker puoi finalmente proteggere i dati da criminali informatici grazie ad un’apposita architettura a conoscenza zero, ciò significa che nessuno viene a conoscenza delle cose che memorizzi.

Vuoi un piano perfetto per rispondere alle tue esigenze? NordLocker ha pensato a tutti i suoi possibili utenti realizzando piani differenti che includono svariate funzionalità. Il piano da 2TB, uno tra i più scelti dagli utenti, è disponibile a 14,99 euro al mese, grazie ad uno sconto del 21%, e ti offre:

Archiviazione cloud da 2 TB Crittografia end-to-end

Controllo degli accessi tramite Pannello di amministrazione

Gestione sicura dei file

Condivisione privata

Accesso su qualsiasi piattaforma

NordLocker mette la tua sicurezza al centro dei suoi obiettivi e nel momento in cui i tuoi file vengono trascinati in NordLocker vengono crittografati all’istante, cosi come quando sfogli le tue foto, queste rimangono private. Non a caso, l’archiviazione dei file può essere effettuata in modo sicuro sul tuo dispositivo: caricali nell’archivio cloud o sincronizzali su dispositivi e piattaforme.

Con NordLocker, i tuoi dati vengono sottoposti a backup e protetti da accessi non autorizzati o malware anche grazie alla crittografia end-to-end. A tua disposizione un’assistenza 24 ore su 24 7 giorni su 7. Accedi al sito web NordLocker e scegli il piano più adatto a te approfittando delle promozioni attualmente incorso.

