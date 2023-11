NordLocker, spazio cloud da 2TB in sconto del 70%

NordLocker è un servizio che nasce con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di qualsiasi utente, tenendo come primo obiettivo la sicurezza dei dati personali. A tal proposito, dunque, NordLocker ha pensato di realizzare un servizio che viene appunto definito a conoscenza zero. Cosa significa esattamente? Nessuno può venire a conoscenza dei dati personali di navigazione oppure di qualsiasi altro processo memorizzato durante la navigazione online. Tuttavia, i dati vengono sottoposti a backup e protetti da qualsiasi accesso non autorizzato o malware, anche grazie alla crittografia end-to-end.

Oggi NordLocker ti permette di risparmiare fino al 70%. Non ti resta che proseguire con l’acquisto e iniziare a crittografare i dati personali e aziendali. Con NordLocker, infatti, i tuoi file sono protetti, sottoposti a backup e sempre a portata di mano.

NordLocker: vantaggi

Perchè oggi abbiamo deciso di parlare di NordLocker? La risposta è del tutto semplice! NordLocker ti offre un servizio del tutto sicuro con un’archiviazione con livelli di sicurezza ottimali. Non a caso, i piani di archiviazione ti permetteranno di avere tutto lo spazio di archiviazione sicuro di cui hai bisogno per i tuoi file. Puoi infatti scegliere tra i piani da 500 GB e 2 TB in base alle tue esigenze.

Acquistando il Piano da 2TB puoi risparmiare il 70%: oggi è infatti disponibile a soli 4,69 euro al mese (fatturato annualmente) + 3 mesi extra.

Nello specifico, il Piano da 2TB include:

Spazio di archiviazione nel cloud da 2 TB

Account manager dedicato

Crittografia end-to-end illimitata

Controllo degli accessi tramite pannello di amministrazione

Gestione sicura dei file

Condivisione privata

Accesso su qualsiasi piattaforma

Supporto prioritario 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Non perdere altro tempo: per acquistare NordLocker puoi pagare velocemente con il tuo metodo preferito, carta di credito o servizi di pagamento online.

