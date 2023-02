NordLocker vs Google Drive: perché scegliere il primo

NordLocker e Google Drive sono due servizi di archiviazione cloud molto differenti tra loro. Se da una parte Google Drive si concentra sulla facilità d’uso e la condivisione dei file, offrendo diverse opzioni di backup, dall’altra NordLocker è orientato alla sicurezza dei dati con crittografia end-to-end e altre funzionalità.

Ma per quale motivo scegliere NordLocker piuttosto che Google Drive?

NordLocker è meglio di Google Drive?

NordLocker è un servizio cloud molto semplice da usare, che fa della crittografia il suo punto forte: consente di archiviare i file sia localmente che nel cloud e di accedervi da qualsiasi luogo. Puoi sincronizzare i file su qualsiasi computer e avere il controllo completo, proteggendoli al tempo stesso da hacker, occhi indiscreti e accessi non autorizzati.

La piattaforma ha fatto della sicurezza il suo cavallo di battaglia. A partire dalla condivisione dei file, che avviene tramite link a cui è possibile revocare l’accesso in qualsiasi momento, passando per il backup automatico dei dispositivi, una rigorosa politica no-log, fino ai più avanzati algoritmi di crittografia che utilizza per proteggere i file degli utenti: parliamo di Argon2, AES256, ECC (con XChaCha20, EdDSA e Poly1305, tanto per citarne alcuni.

Possiamo affermare quindi che se la sicurezza massima dei tuoi file è la tua priorità, NordLocker potrebbe essere la scelta che fa al caso tuo. Se, invece, vuoi la semplicità di un servizio semplice da usare, con più spazio di archiviazione gratuito ma non sempre altrettanto sicuro, allora Google Drive potrebbe rivelarsi una scelta più adeguata.

Quanto costa NordLocker

Sono tre i piani di abbonamento messi a disposizione da NordLocker. C’è il piano gratuito, che offre 3 GB di spazio cloud. Il più economico è il piano “Personal” da 500 GB di spazio di archiviazione, a soli 2,99 euro al mese. Se cerchi di più, c’è anche “Personal Plus”: 2 TB, al prezzo di 6,99 euro al mese, che ti permette di risparmiare ben il 53%. Entrambi i piani offrono crittografia end-to-end illimitata e supporto 24/7 prioritario.

