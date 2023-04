NordPass, con l’autenticazione a più fattori dormi sonni tranquilli

Gli ultimi anni hanno visto notevoli progressi nei sistemi di protezione dalle intrusioni informatiche, come l’autenticazione a più fattori.

Fino a poco tempo fa, l’autenticazione a due fattori era considerata la principale misura di sicurezza per salvaguardare informazioni vitali come le password. Tuttavia, nei tempi moderni, è considerata in qualche modo obsoleta.

Sono emerse nuove forme di agenti nocivi, che hanno reso il sistema meno efficace di quanto non fosse in passato trovando modi per aggirarlo.

L’implementazione di NordPass dell’autenticazione a più fattori (MFA) rappresenta un miglioramento sostanziale, da questo punto di vista.

Abbracciando questo approccio, puoi trascendere il tradizionale concetto di Master Password, rendendolo quasi impermeabile all’intrusione di estranei.

Autenticazione a più fattori, lo standard nuovo nel contesto della sicurezza digitale

NordPass è ampiamente riconosciuto come un gestore di password di alto livello, lodato per la sua sicurezza affidabile ed efficienza operativa.

I creatori di NordVPN hanno sviluppato questa piattaforma, che è un’altra testimonianza del loro impegno per la sicurezza digitale.

Con questo gestore di password, puoi creare una scorta infinita di password e archiviarle in modo sicuro nella tua cassaforte virtuale.

Inoltre, questo servizio offre la possibilità di utilizzare le sue misure di sicurezza per salvaguardare altre informazioni vitali come dettagli della carta di credito, codici fiscali e altro.

NordPass offre una condivisione semplice mantenendo un livello elevato di sicurezza. Questo strumento versatile rende la condivisione delle password con amici, colleghi e familiari un’esperienza sicura e protetta.

Ora puoi condividere le password senza compromettere la tua sicurezza personale. La capacità di mantenere la privacy nella tuo “vault digitale” è resa possibile attraverso meccanismi di sicurezza all’avanguardia, tra cui la crittografia XChaCha20 e l’architettura a conoscenza zero.

In sostanza, anche NordPass non è in grado di accedere ai tuoi dati memorizzati. Inoltre, il gestore è diventato più conveniente grazie alla sua promozione in corso. Accedi nel link qui sotto per scoprirla:

Con uno sconto del 43%, questo gestore di password fornisce una protezione completa per soli 1,69 euro al mese.

