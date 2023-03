NordPass è un password manager impenetrabile, ecco perché

NordPass è un password manager sviluppato dall’azienda che sta dietro la famosa NordVPN, il cui obiettivo è gestire tutte le password e le credenziali degli utenti in modo completo, sicuro e protetto in un vault digitale.

NordPass offre anche funzioni aggiuntive esclusive per il piano Premium, come la creazione di password complesse tramite generatore, la condivisione sicura delle password con familiari e colleghi e il monitoraggio per eventuali violazioni di dati.

Inoltre NordPass utilizza una tecnologia avanzata per fornire la protezione massima contro i rischi della rete. Tutto questo con lo sconto del 23%, che fa parte dell’attuale promozione.

Un password manager impenetrabile grazie a queste opzioni

NordPass usa l’algoritmo crittografico XChaCha20, che è considerato dagli esperti il futuro della crittografia.

Questo algoritmo è applicato dai giganti tecnologici della Silicon Valley, come Cloudflare e Google, per garantire una connessione veloce e sicura agli utenti.

Utilizzando XChaCha20, NordPass è in grado di garantire un elevatissimo standard di sicurezza alle chiavi di accesso degli utenti.

Ma non solo: la piattaforma offre anche un nuovo livello di sicurezza, ossia l’autenticazione a più fattori (MFA, nota anche come Multi Factor Authentication) per proteggere in modo efficace le credenziali di accesso degli utenti e fornire loro un ulteriore livello di sicurezza contro gli attacchi informatici.

Per questo motivo, insieme a nome utente e password, sono necessarie altre credenziali per accedere all’account.

In tal senso, NordPass utilizza tre tipologie di autenticazione: applicazioni di autenticazione (Microsoft Authenticator Google Authenticator, Authy, ecc.), codici backup e chiavi di sicurezza.

Per usufruire di queste funzionalità e dello sconto del 23%, basta entrare al link qui sotto:

C’è da aggiungere anche che se i criminali informatici riescono a ottenere l’ID e-mail di un account, non saranno in grado di accedere al vault, poiché non esiste un codice univoco che l’applicazione di autenticazione fornisce.

Anche se riescono a bypassare l’MFA, dovrebbero conoscere la master password principale per sbloccare in modo definitivo il vault.

Per questo motivo, il servizio password manager di NordPass è il migliore e più sicuro attualmente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.