NordPass, il password manager per la famiglia a 2,70 euro/mese

Metti al sicuro te e la tua famiglia con un password manager che può finalmente farti stare tranquillo ogni volta che dovrai creare una password per accedere ad un sito web. Proprio per questo motivo, oggi parliamo di Nordpass che ha pensato di rispondere alle esigenze delle intere famiglie che cercano un gestore di password sicuro ed economico.

Non a caso, con NordPass puoi organizzare la tua vita online con una soluzione sicura per password, passkey, carte di credito e molto altro. In più, ad esempio, scegliendo il piano Family hai a disposizione una sicurezza avanzata nella gestione delle password di tutta la tua famiglia.

Al giorno d’oggi effettuare acquisti online è abitudine comune vista la vastità di prodotti disponibili, ma anche perché molti negozi online permettono inevitabilmente di risparmiare. Quanto tempo però avrai perso per compilare i campi con password e dati personali? Con un gestore di password puoi finalmente navigare e fare acquisti più velocemente: ti basterà compilare automaticamente i moduli di accesso, di pagamento o contenenti informazioni personali, e navigare su internet senza intoppi.

Se non sai come funziona NordPass te lo spieghiamo subito: il suo compito è, infatti, quello di generare al posto tuo password complesse, robuste e uniche in pochi secondi e rilevare al tempo stesso eventuali password vulnerabili. La sicurezza quindi sarà al primo posto.

Come anticipato, il piano dedicato anche alla famiglia – NordPass Family, è disponibile a soli 2,79 euro al mese grazie ad uno sconto pari al 40%. Scegli NordPass per avere a portata di mano un gestore di password sicuro e affidabile per tutta la famiglia a meno di 2 euro. Approfitta subito della promo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.