NordPass, per te gestore password aziendale a soli 1,79€/mese

NordPass ha a portata di mano soluzioni per qualsiasi tipo di esigenza. Se sei a capo di un’azienda e sei alla ricerca di uno strumento sicuro ed economico in grado di garantire una sicurezza delle password efficiente non puoi non affidarti a NordPass.

Non a caso, si tratta di una soluzione super vantaggiosa per tutti coloro che vogliono avere un’archiviazione crittografata per password, passkey e altre informazioni sensibili; condivisione sicura degli accessi fra diversi team e Onboarding e offboarding efficienti dei membri. Oltre a questo, a partire da soli 1,79 euro al mese puoi avere un monitoraggio efficace delle violazioni di dati, individuazione di password deboli, vecchie e utilizzate più volte ma anche il recupero degli account semplice e veloce.

Puoi dunque scegliere tra piano Teams di 2 anni a 1,79 euro al mese per utente oppure il piano Business a 3,54 euro al mese per utente che include impostazioni a livello aziendale, Google Workspace SSO e DashBoard di sicurezza e molto altro.

NordPass: piani adatti a tutte le esigenze della tua attività

Sei a capo di un’azienda? Gestire tutto il team è sempre più complicato? Con NordPass puoi iniziare subito a gestire tutto in sicurezza! Non a caso, ti consente di concentrarti sulle cose più importanti affidando a NordPass il monitoraggio di eventuali violazioni di dati che vedono coinvolti account, e-mail e carte di credito della tua azienda. Per offrire un’esperienza d’uso ottimale ricevi, infatti, avvisi in tempo reale in caso di emergenza.

Che aspetti? Approfitta di questa occasione per poter avere un gestore di password aziendale semplificato per promuovere la crescita e la produttività della tua aziende con NordPass. Oggi a partire da soli 1,79 euro per utente al mese!