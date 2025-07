NordPass Premium al 50% di sconto è ciò che ti serve per proteggere le tue password

Per proteggere le tue password, le passkey, i dati delle carte di credito e altre informazioni sensibili con NordPass Premium fai la scelta migliore. Questo password manager ti permette infatti di rendere la tua vita digitale davvero sicura e di farlo a un prezzo imbattibile: il piano di abbonamento è infatti scontato del 50%, la metà del prezzo originale.

NordPass ti mette tra le mani uno strumento con cui salvare tutte le tue password, passkey, carte di credito e note private in un unico posto protetto. Basta solo un click per effettuare il login ovunque e sfruttare funzioni come il riempimento automatico e il salvataggio intelligente delle credenziali: funziona su tutti i tuoi dispositivi e tramite la sincronizzazione automatica avrai l’accesso immediato a ogni account ovunque ti trovi.

Il servizio non lavora però soltanto in maniera passiva, ma anche attiva, ad esempio scansionando il web alla ricerca di data leak, avvisandoti se stai usando password deboli o già compromesse e aiutandoti a crearne di forti e uniche in pochi secondi. Le tue credenziali possono poi essere condivise in sicurezza con persone fidate e puoi creare un accesso d’emergenza in caso di necessità.

La protezione infine è a 360 gradi: tra biometria, autenticazione a più fattori e una crittografia avanzata avrai la massima privacy in ogni situazione. Non ti resta che provarlo: NordPass Premium è disponibile con il 50% di sconto e garanzia di rimborso a 30 giorni.