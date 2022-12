NordPass Premium scontato del 50% fino a Natale

La sicurezza in ogni aspetto della vita è importante, quindi anche online. NordPass Premium riassume questo concetto nel suo servizio password manager, che per Natale è a prezzo scontato del 50%. Vediamo nei dettagli questa offerta.

NordPass Premium: ecco tutti i dettagli

Prima di andare subito al sodo, ossia la promozione di Natale, vale la pena parlare di NordPass Premium, un software che appartiene all’identico gruppo di NordVPN.

Come anticipato in precedenza, parliamo di un servizio password manager, il quale permette la gestione totale di tutte le chiavi di accesso a siti Web, app bancarie, social network e altro.

Grazie a questo servizio, le password di un utente vengono protette da una Master Password, che può essere conosciuta soltanto dall’utente.

I livelli di protezione adottati sono tre:

Crittografia XChaCha20 : è un algoritmo crittografico di elevata efficienza e sicurezza.

: è un algoritmo crittografico di elevata efficienza e sicurezza. Architettura zero-knowledge : conosciuta anche come architettura a conoscenza zero, garantisce che soltanto l’utente possa visionare tutto ciò che è stato archiviato all’interno del vault crittografico .

: conosciuta anche come architettura a conoscenza zero, garantisce che soltanto l’utente possa visionare tutto ciò che è stato archiviato all’interno del . Autenticazione a più fattori: è un ulteriore livello di sicurezza che identifica l’identità dell’utente.

L’offerta natalizia per questa password manager

Adesso è il momento di parlare dell’offerta natalizia, riservata esclusivamente a chi attiverà il piano Premium per 2 anni in questa pagina.

Invece di pagare il prezzo pieno, l’utente pagherà 1,69 euro al mese, che per 12 mesi ammontano a 35,76 euro anziché a 71,76 euro. Inoltre, con questa promozione è prevista una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Con questa promo si otterranno delle funzionalità davvero uniche, come la possibilità di salvare e compilare in modo automatico le password, di memorizzare in totale sicurezza i dati delle carte di pagamento e le note e di mantenere la connessione anche quando si cambia dispositivo.

Infine il servizio è anche in grado di rilevare le password già usate e quelle deboli e di analizzare il Web per ricercare eventuali violazioni di dati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.