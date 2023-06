NordPass, 40% di sconto: molto più di un password manager

Per ogni singola azione che svolgiamo quotidianamente, facciamo leva sull’accesso a un servizio o a una piattaforma attraverso i nostri account: quando controlliamo le email ricevute, quando ci rilassiamo di fronte a un film o a una serie TV, quando navighiamo. Ecco perché affidarsi a una soluzione password manager dedicata che sappia e possa gestire le credenziali nel modo migliore è di fondamentale importanza se si desidera proteggere dati e privacy. Quella proposta da NordPass, leader del settore, oggi è in sconto del 40% con accesso completo a tutte le funzionalità incluse.

Approfitta della super offerta di NordPass

Il servizio non si limita a creare codici segreti forti per l’autenticazione ai profili, a salvarli e a richiamarli in automatico quando è necessario inserirli, ma include una serie di funzionalità extra a tutela della sfera privata. Una su tutte, la salvaguardia delle carte di credito e dei conti online, fondamentale nell’epoca in cui siamo soliti effettuare acquisti sugli store online e sugli e-commerce.

A questo si aggiunge uno scanner dei data breach che avvisa tempestivamente nel caso in cui gli account dell’utente sono interessati da un incidente di sicurezza come quelli che si verificano in concomitanza con la violazione delle piattaforme. Uno scenario oggi purtroppo frequente, che talvolta espone le password sul Dark Web, alla mercé dei cybercriminali. Grazie a questa tecnologia è possibile intervenire e cambiarle subito.

NordPass è un servizio fornito da Nord Security, realtà che tra le altre cose gestisce la Virtual Private Network globale di NordVPN, sinonimo di qualità, prestazioni e affidabilità.

Non è tutto: scegliendo l’abbonamento Family si può arrivare al 53% di sconto per i primi due anni. È la sottoscrizione che consente a un massimo di sei account di beneficiare di tutti i vantaggi della formula Premium.

