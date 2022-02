NordVPN compie 10 anni, ma il regalo è per te

Sei server, un file di autoconfigurazione e quattro amici d’infanzia con un’idea brillante: rendere Internet un posto migliore, al riparo dalle minacce che mettono in pericolo la privacy e libero da qualsiasi forma di censura. Così è nato il progetto NordVPN, che proprio in questi giorni festeggia i suoi primi 10 anni. In occasione delle celebrazioni una promo imperdibile: la possibilità di ottenere fino a due anni di abbonamento gratis.

Il regalo di NordVPN per i suoi 10 anni

Come approfittarne? È molto semplice. Non bisogna far altro che collegarsi al sito ufficiale, sottoscrivere un piano biennale al servizio (in questo momento scontato del 71%) e incrociare le dita sperando che il proprio regalo a sorpresa sia quello che offre l’accesso per altri 24 mesi alla Virtual Private Network. Non serve altro.

Si vince sempre. Nel migliore dei casi, l’abbonamento extra gratuito ha durata pari a due anni, altrimenti un anno o un mese. Non resta che incrociare le dita e aprire il proprio regalo. È già pronto da scartare.

NordVPN: le caratteristiche incluse

Scegliendo la Birthday Promo di NordVPN si ha accesso all’intero pacchetto di caratteristiche. Tra queste spiccano la possibilità di connettersi in qualsiasi momento a oltre 5.200 server ultraveloci distribuiti in 60 paesi nel mondo e la gestione di sei dispositivi connessi a un unico account. Ancora, ci sono l’offuscamento del traffico dati generato per il massimo livello possibile di tutela della privacy, un IP dedicato e il gestore delle password.

A questo si aggiungono la nuova funzionalità Threat Protection per tenere a distanza tracker e malware, un DNS privato e la fruizione dei contenuti multimediali delle piattaforme collocate in ogni parte del pianeta, senza alcun limite o blocco di tipo territoriale. Oggi tutto questo può essere tuo a prezzo fortemente scontato e con un regalo extra che ti aspetta.

Quella di NordVPN è una storia da raccontare, che in 10 anni ha saputo conquistare decine di milioni di utenti. È il racconto di una leadership del mercato guadagnata giorno dopo giorno, frutto di un lavoro costante, passando per l’introduzione di un servizio d’assistenza 24/7, delle applicazioni per qualsiasi piattaforma in circolazione (persino i Fire TV Stick di Amazon) e delle estensioni per i browser. L’elenco completo delle caratteristiche integrate in 10 anni è smisurato, lo si può trovare sulle pagine del sito ufficiale.