NordVPN 3 in 1 blocca malware, tracker e pubblicità

Oggigiorno la sicurezza online non è mai troppa. Spesso però si devono fare dei compromessi per acquistare un prodotto che ha tanto, ma a cui manca qualcosa. Con NordVPN non è così. Infatti, questa VPN offre un sistema di protezione 3 in 1 estremamente efficace e completo. Acquistala subito al 63% di sconto con 3 mesi extra gratis.

Attivandola sui tuoi dispositivi – puoi proteggerne fino a 6 contemporaneamente – avrai un’applicazione potente in grado di proteggerti contro ogni minaccia. Questo perché non si tratta di una semplice VPN che incanala il tuo traffico dati in tunnel crittografato.

NordVPN fornisce anche un sistema di difesa chiamato Threat Protection che amplia la sua sfera di azione garantendo sì sicurezza, ma anche privacy e difesa da qualsiasi attacco malevolo. Come? Semplicemente attivando 3 ulteriori funzioni sui tuoi dispositivi incluse nell’abbonamento.

NordVPN è anche anti-malware

Grazie a NordVPN attiva sui tuoi dispositivi avrai in azione un perfetto anti-malware. Come un cecchino, questa funzionalità elimina sul nascere qualsiasi attacco proveniente da hacker o cybercriminali. In questo modo sarai sempre protetto e i tuoi dati al sicuro.

Inoltre, ogni volta che scarichi qualche contenuto, attiva una scansione per verificare se il download è privo di infezione permettendone così l’utilizzo. Altrimenti un avviso ti allerterà che qualcosa pare sospetto lasciando a te la decisione se proseguire oppure bloccare quel contenuto.

Un’ottima soluzione anti-tracker

Con NordVPN attiva avrai anche un ottimo anti-tracker. Questa VPN non è solo in grado di rendere tutti i tuoi dati invisibili e quindi illeggibili a occhi indiscreti, ma ferma qualsiasi attività di tracking a tuo danno per assicurarti il massimo della privacy.

In pratica, tracker e aziende come Google, Apple, TikTok, Facebook e altre minori non potranno più profilarti commercialmente per proporti annunci pubblicitari e banner in base alle tue preferenze. Ogni cosa che farai online sarà estremamente privata.

NordVPN è anche ad-blocker

Attiva NordVPN e ottieni un potente e preciso ad-blocker con Threat Protection. Questa funzionalità andrà a nascondere e bloccare annunci pubblicitari, banner e pop up. In questo modo otterrai una navigazione ancora più sicura e pulita.

I vantaggi sono due. Il primo riguarda per l’appunto la sicurezza. Non avendo più banner a comparsa, pop up e pubblicità su pagine web e app eviti il rischio di finire su siti pericolosi e di dubbia provenienza. Il secondo, invece, riguarda la velocità. L’assenza di pubblicità ridurrà notevolmente i tempi di caricamento dei siti internet e dei contenuti che visiti.

