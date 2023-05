NordVPN: 3 regali in 1 per la Festa della Mamma

Per la tua mamma scegli il meglio, regalale NordVPN. Un’ottima idea per la Festa della Mamma che va oltre il classico presente offrendo qualcosa di molto utile oggigiorno. Essenziale per chi vive una vita connessa in rete, questa VPN è davvero speciale. Acquistala ora al 63% di sconto con 3 mesi extra gratis.

Questa soluzione è 3 regali in 1: privacy, sicurezza e ottimizzazione. Partiamo con la Privacy. Grazie ai suoi 5600 server, tua mamma si assicura una navigazione online completamente anonima, dirottata in un tunnel crittografato dove tutte le sue informazioni personali e sensibili diventano inaccessibili a terzi.

Continuano con la sicurezza. Infatti, NordVPN include anche Threat Protection. Questa funzionalità è un anti-malware, un anti-tracker e un ad-blocker. Il primo crea uno scudo contro qualsiasi attacco hacker. Il secondo blocca ogni attività di tracking e monitoraggio. Il terzo nasconde annunci pubblicitari, banner e pop-up.

NordVPN: a tua mamma quest’anno regala una connessione più veloce

NordVPN, al 63% di sconto e 3 mesi gratis, non è solo privacy e sicurezza. Infatti, i suoi server garantiscono una larghezza di banda illimitata. Questo vuol dire che, per la Festa della Mamma, se scegli questa VPN, regali una connessione dati stabile, veloce e fluida. In pratica tua mamma navigherà su una corsia preferenziale.

Non importa se il traffico dati è congestionato o l’operatore telefonico sta riducendo la velocità in download. Tutto sarà sempre fluido e perfetto. Garantiscile uno streaming senza buffering per godere serie TV, eventi live e altro alla migliore qualità disponibile.

Tutto questo senza costi aggiuntivi, ma in un’unica e semplicissima app da installare su qualsiasi dispositivo. Compatibile con tutti i sistemi operativi, è possibile attivarla contemporaneamente su un massimo di 6 device. Scegli NordVPN e assicura a chi ami una connessione sicura, veloce e in totale privacy per 27 mesi.

