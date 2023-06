NordVPN: 30 giorni di prova, soddisfatti o rimborsati

Smetti di andare alla cieca nello scegliere la VPN che fa per te. Se hai dubbi o ancora questo prodotto non ti convince a pieno abbiamo la soluzione giusta per te. Acquista NordVPN: hai 30 giorni di prova per sceglierla definitivamente. Grazie alla sua politica “Soddisfatti o Rimborsati” puoi utilizzarla senza alcuna limitazione entro i 30 giorni stabiliti e, in caso tu non fossi soddisfatto, richiedere un rimborso totale di quanto speso.

Dovrai solo contattare l’assistenza, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, chiedendo il rimborso in tuoi diritto nel caso tu non sia contento del prodotto. Non dovrai nemmeno comunicare il motivo del tuo recesso. Nondimeno, pensiamo che rimarrai estasiato dalle possibilità che questa VPN offre per ottenere una connessione dati sicura e privata oltre che veloce e ottimizzata.

In merito a sicurezza e privacy, con NordVPN hai a tua disposizione automaticamente un tunnel crittografato che rende ogni tua informazione personale illeggibile e completamente anonima. Questo grazie alla Crittografia AES-256. Inoltre, con Threat Protection hai una difesa potente grazie a un anti-malware e un anti-tracker. Infine, incluso in NordVPN hai anche un ad-blocker per eliminare definitivamente pubblicità sul web e in app.

NordVPN: scegli consapevolmente

Acquista NordVPN a scatola aperta. Infatti, il team di sviluppo ti offre 30 giorni di prova durante la quale puoi verificare al meglio tutte le opzioni disponibili e come si comporta la VPN durante ogni tua attività. Scoprirai subito una connessione dati decisamente migliorata. Potendo cambiare posizione virtuale e avendo in dotazione un nuovo indirizzo IP puoi navigare online senza censure né limiti ed essere completamente invisibile.

La larghezza di banda illimitata offerta dai suoi server garantisce velocità e stabilità alla tua connessione dati, sempre e ovunque. Indipendentemente da traffico dati, operatore telefonico e qualità di rete tu navigherai e potrai goderti uno streaming senza disconnessioni né buffering. Insomma, il futuro è già disponibile ora, approfittane subito tanto se non sei soddisfatto vieni subito rimborsato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.