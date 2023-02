Perché ti serve NordVPN per acquistare online in sicurezza

Una delle domande più importanti che oggi molti utenti del web si fanno è perché serva una buona VPN per acquistare online in sicurezza. Una prima risposta è data dalla presenza ormai soffocante delle minacce online che mettono in pericolo dati personali e dettagli bancari. Assicurati privacy e sicurezza con NordVPN.

Grazie a questo provider, oggi in offerta al 63% di sconto, puoi effettuare qualsiasi operazione in rete senza la costante preoccupazione che qualcuno possa clonare le tue carte di pagamento e simili. Questo grazie a un potente e sofisticato sistema di crittografia che rende qualsiasi informazione tu stia utilizzando completamente illeggibile.

Si tratta di un tunnel crittografato con crittografia AES a 256 bit di livello superiore e militare. I server NordVPN, una volta attivata la sua applicazione sui tuoi dispositivi, incanalano la tua navigazione online in questo sistema di sicurezza invalicabile e inviolabile. Inoltre, ti verrà assegnato un nuovo Indirizzo IP così che il tuo non sia visibile.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN è la protezione essenziale ai tuoi dettagli di pagamento

Acquistare online è perciò diventato estremamente pericoloso senza una valida protezione. Un altro vantaggio nello scegliere questa VPN è che NordVPN ora ti assegna un Indirizzo IP italiano dedicato. Oltre a essere posizionato a Milano ti permette di effettuare tutte le tue operazioni di acquisto e bancarie senza che il servizio utilizzato si insospettisca per i continui cambi di Indirizzo IP.

La professionalità e versatilità di questo provider è stata elogiata dai maggiori esperti di cybersicurezza. Infatti, non avrai solo un tunnel crittografato a proteggere i tuoi acquisti online, ma anche una funzionalità integrata molto potente e sempre in funzione, anche quando non sei connesso ai server VPN.

Stiamo parlando di Threat Protection, uno scudo potente che blocca tracker, hacker, malware, cybercriminali e annunci pubblicitari. Così la tua navigazione sarà molto più sicura, veloce e senza alcuna interruzione. Perciò cosa stai aspettando? Approfitta subito del 63% di sconto e acquista NordVPN per te e per tutta la tua famiglia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.