NordVPN: addio malware e hacker con questa VPN

Con NordVPN attiva sui tuoi dispositivi avrai una VPN completa, altamente efficace contro malware e hacker. I suoi server e le sue funzionalità incluse nell’offerta garantiscono a te e a tutta la tua famiglia il massimo della sicurezza e della privacy. Perciò attiva subito un abbonamento al 63% di sconto e ottieni da 3 fino a 1 anno gratis extra.

Il vantaggio di scegliere questo provider è affidarsi a un pool di esperti in cybersecurity. Una volta installata l’app ufficiale, disponibile per tutti i sistemi operativi, potrai proteggerti da qualsiasi minaccia online su 6 dispositivi contemporaneamente. Perciò possiamo dire che si tratta di una soluzione anche economica oltre che efficiente.

Ciò che rende speciale NordVPN è la sua funzionalità Threat Protection che agisce sulla tua navigazione online anche quando non sei direttamente connesso a un server VPN. Funzionando da anti-malware blocca sul nascere hacker e malware oltre a tracker e annunci pubblicitari. Ne consegue una connessione sicura e veloce, senza distrazioni.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN: la tua connessione crittografata ti sta aspettando

Acquista ora NordVPN e scarica subito la sua app ufficiale. Leggera e perfettamente compatibile con i tuoi dispositivi, ti assicura una navigazione online sicura e in totale privacy. Infatti, una volta attiva, la VPN ti permette di connetterti a uno dei suoi server per incanalare la connessione dati in un tunnel crittografato, rendendola così anonima al 100%.

In pratica tutti i tuoi dati personali saranno oscurati da una crittografia di livello superiore AES a 256 bit. Niente e nessuno sarà più in grado di risalire alla tua persona o ai tuoi dati. Nemmeno i tracker potranno registrare le tue preferenze per inviarle ad aziende come Google, TikTok, Apple, Facebook e tante altre.

Infine, grazie alla larghezza di banda illimitata offerta sempre dai suoi server, potrai navigare veloce come mai prima. Pensa, secondo i dati di AV-Test, in alcuni casi NordVPN ha raggiunto i 6730 Mbps in download. Ti assicurerai uno streaming senza buffering né disconnessioni oltre a una connessione senza rallentamenti e sempre performante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.