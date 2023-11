NordVPN anticipa il Black Friday: risparmia subito il 69%

Sei alla ricerca di una VPN che offre servizi unici ad un prezzo davvero conveniente? NordVPN anticipa la promozione del Black Friday offrendoti uno sconto davvero interessante. Grazie ad uno sconto del 69% puoi avere la VPN a partire 2,99 euro al mese anzichè 8,29 euro, in più ricevi gratuitamente 3 mesi extra.

Al giorno d’oggi avere una VPN è indispensabile per poter avere un’adeguata protezione delle attività online. Non ne hai mai utilizzata una finora? Devi sapere che se non usi una VPN affidabile, le tue informazioni private possono essere facilmente accessibili a terzi. Ecco perchè è importante averne una: l’obiettivo è quello di proteggerti da occhi indiscreti quando svolgi qualsiasi attività sul web.

Non a caso, NordVPN si occupa di criptare la tua connessione internet e nascondere il tuo indirizzo IP e la tua posizione, permettendoti di navigare online in maniera sicura e privata. Per farlo, non ti resta che acquistare un abbonamento, scarica l’app NordVPN e connetterti a un server VPN.

Oggi puoi approfittare della promozione NordVPN e portare a casa il piano completo a soli 4,99 €/mese + 3 mesi extra. Spenderai, dunque 134,73 euro anzichè 447,39 per i primi due anni, motivo per cui ci troviamo davanti ad un’offerta che non puoi farti scappare.

Con l’offerta del Black Friday, con 69% di sconto su NordVPN, puoi finalmente proteggerti online con la VPN leader del settore che è in grado di rilevare i malware durante i download e bloccare tracker e pubblicità invasive.

Non perdere altro tempo, procedi subito con l’attivazione del Piano Completo a 4,99 euro al mese + 3 mesi extra. Oppure, scegli il piano più adatto alle tue esigenze e goditi la tranquillità, sapendo che gli aspetti più importanti della tua vita digitale sono finalmente al sicuro.

