È disponibile l'app di NordVPN per le Fire TV Stick con Vega OS

Di recente, Amazon ha lanciato la nuova Fire TV Stick 4K Select, primo dispositivo della linea con piattaforma Vega OS. Oggi segnaliamo la disponibilità dell’applicazione di NordVPN ottimizzata per il sistema operativo: è già disponibile per il download dall’Appstore ufficiale.

Fire TV Stick con Vega OS: NordVPN c’è

Con il cambiamento, la gamma passa da un OS basato su Android a uno Linux, introducendo diverse novità sul fronte delle prestazioni e della sicurezza. Considerando quanto questi prodotti siano diffusi, si tratta di un passo in avanti significativo, anche e soprattutto per l’utente finale.

Nel comunicato ufficiale, NordVPN fa riferimento all’importanza di poter continuare a contare sull’affidabilità di una VPN premium, per non essere costretti a scegliere tra la tutela della privacy e la possibilità di accedere allo streaming dei contenuti. Vale soprattutto in considerazione del giro di vite alle IPTV illegali che Amazon ha promesso di introdurre con il lancio delle nuove Fire TV Stick con Vega OS.

La nuova applicazione include tutte le funzionalità fondamentali della Virtual Private Network, a partire dal supporto globale dei server fino al protocollo NordLynx, dalla connessione automatica per la protezione istantanea a un’interfaccia accessibile. Più avanti ne saranno aggiunte altre, attraverso il rilascio di aggiornamenti dedicati.

Concludiamo con le parole di Marijus Briedis, Chief Technology Officer di NordVPN, che anticipando i tempi ha già lanciato la sua offerta del Black Friday. Il riferimento è a un’app sviluppata da zero.

Il passaggio di Amazon al sistema operativo Vega apporta notevoli miglioramenti in termini di efficienza e prestazioni, e ci siamo assicurati che gli utenti NordVPN non perderanno nulla durante questa transizione. Abbiamo sviluppato la nostra nuova app TV da zero per offrire la stessa affidabile protezione VPN che i nostri utenti si aspettano, ottimizzata per l’architettura del nuovo sistema.