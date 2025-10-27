 NordVPN a 2,99 €/mese: Black Friday per sicurezza e privacy
74% di sconto e 3 mesi extra gratis con l'abbonamento biennale a NordVPN: l'offerta per il Black Friday si applica a tutti i piani.
74% di sconto e 3 mesi extra gratis con l'abbonamento biennale a NordVPN: l'offerta per il Black Friday si applica a tutti i piani.

Quanto vale la tua privacy? Di certo più di 2,99 euro al mese, il prezzo dell’abbonamento biennale alla formula Base di NordVPN, grazie all’offerta per il Black Friday già attiva. È un’ottima occasione per navigare protetti e in modo anonimo fino all’inizio del 2028, potendo contare su una VPN premium composta da migliaia di server nel mondo, ma non solo.

Il Black Friday di NordVPN: sicurezza all-in-one

Può essere configurata e utilizzata su 10 dispositivi in contemporanea: smartphone, tablet, computer, televisori e altri ancora. Non si limita a nascondere l’indirizzo IP reale assegnandone uno localizzato altrove, ma integra strumenti di cybersecurity avanzati come Threat Protection per tenere lontani i malware, il blocco automatico delle pubblicità e dei tracker, gli avvisi immediati in caso di violazione degli account, un password manager multipiattaforma, la rimozione dei dati personali con Incogni e 1 TB di spazio per il backup crittografato sul cloud. Fai un salto sulla pagina dedicata per scoprire tutti i dettagli a proposito di quella che è una vera e propria soluzione all-in-one per la sicurezza.

L'offerta di NordVPN per il Black Friday

L’offerta del Black Friday proposta da NordVPN applica il 74% di sconto e 3 mesi gratis a tutti i piani: Base, Plus e Ultimate. Scegli quello più adatto alle tue esigenze. In ogni caso, grazie alla garanzia di rimborso, entro 30 giorni dalla sottoscrizione potrai recuperare la spesa per intero se il servizio non soddisferà le aspettative.

Nord Security distribuisce aggiornamenti costanti per le applicazioni e per le estensioni di NordVPN. È uno dei tanti punti di forza. Tra gli ultimi update, ci sono quello che ha portato l’app per browser Chrome ed Edge alla versione 5.0 con l’introduzione di un nuovo design e quello per smartphone e tablet Android, passati alla release 8.22 con ottimizzazioni varie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 ott 2025

Davide Tommasi
27 ott 2025
