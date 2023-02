Con NordVPN blocchi tracker, malware e annunci pubblicitari

NordVPN è la soluzione che tutti cercano per la propria sicurezza informatica. Ancora troppi utenti pensano che navigare online senza alcuna protezione non crei problemi. Peccato però che tutti i nostri dati siano registrati e utilizzati per scopi sia commerciali che malevoli. Ecco perché è importantissimo attivare questa VPN. Oggi è in offerta al 63% di sconto.

Infatti, si tratta di una soluzione che include un sistema di difesa profondo capace di assicurare il massimo della privacy ovunque e comunque. Grazie a Threat Protection i tuoi dispositivi e il loro contenuto, compresa la tua identità digitale, saranno completamente protetti da uno scudo impenetrabile e potente.

NordVPN blocca i tracker che ti spiano mentre navighi sul web sfruttando le informazioni per sé stessi o vendendole ad aziende commerciali del calibro di Google, Apple, TikTok, Facebook e altre. Inoltre, ferma anche i malware, causa di infezioni pericolose dei propri dispositivi e di furti dei dettagli bancari.

Abbiamo anche detto che questa VPN blocca annunci pubblicitari, pop up e banner. Spesso questi contenuti sono innocui e compaiono durante la consultazione di pagine internet e applicazioni gratuite. Tuttavia, alcune nascondono anche pericolose truffe di phishing o altre minacce malevole. Nondimeno, il loro blocco aumenta la velocità di navigazione dimezzando i tempi di caricamento.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN ottimizza la tua connessione dati

Quindi appare chiaro che oltre alla sicurezza, NordVPN migliora anche la qualità della connessione dati. Questo lo fa non solo grazie al blocco annunci, ma anche tramite i suoi server che forniscono una larghezza di banda illimitata. In sostanza, avrai velocità e stabilità maggiori senza dover cambiare operatore telefonico.

Ciò vuol dire che anche lo streaming e il gaming ne beneficeranno. Dì addio ai fastidiosi e continui rallentamenti. Goditi una connessione dati fluida e senza intoppi per uno streaming privo di buffering. Attiva ora questa VPN al 63% di sconto. Grazie alla Birthday Campaign ottieni fino a 1 anno gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.