NordVPN ti offre un buono regalo Amazon: scopri come

Tutta la protezione e la sicurezza di NordVPN in un’offerta che ricompensa l’utente con un buono regalo Amazon da spendere sull’e-commerce. È la nuova promozione messa in campo dal servizio, che si aggiunge a quella già attiva per il Back to School con uno sconto fino al 68% sul prezzo di listino e tre mesi extra da ottenere con la sottoscrizione di un abbonamento biennale.

Buoni regalo Amazon per te con NordVPN

Per poterne beneficiare è sufficiente acquistare un piano Standard, Plus o Completo, a scelta, dalla durata pari a due anni, creare un nuovo account e rimanere abbonati per almeno 31 giorni. Tutto qui, molto semplice: non occorre far altro. Dopodiché, si riceverà il buono da spendere su Amazon, direttamente nella propria casella email.

La nuova iniziativa promozionale di NordVPN è disponibile da oggi e per un periodo limitato. Ecco il valore dei buoni regalo Amazon che si otterranno con ognuna delle tre tipologie di abbonamento.

Standard a 3,19 euro/mese: buono regalo dal valore di 10 euro;

Plus a 3,99 euro/mese: buono regalo dal valore di 20 euro;

Completo a 5,19 euro/mese: buono regalo dal valore di 30 euro.

La formula Standard include l’accesso senza limiti alla Virtual Private Network, l’anti-malware, il blocco automatico dei tracker e delle inserzioni pubblicitarie. L’opzione Plus aggiunge il password manager multipiattaforma e il Data Breach Scanner per scoprire se i propri account o i propri dati sono stati compromessi. Infine, scegliendo Completo, si ha accesso anche a 1 TB di spazio sul cloud per il backup e alla crittografia dei file di nuova generazione.

Ricapitolando, ecco un riepilogo di tutti i vantaggi di cui approfittare attivando un piano biennale: fino al 68% di sconto sul listino del servizio, tre mesi extra e un buono regalo Amazon che sarà possibile utilizzare per i propri acquisti sull’e-commerce. Vai su NordVPN per ottenerlo subito.

