NordVPN: cos'è il Price Steering e come combatterlo

Pochi conoscono il Price Steering, una pratica al limite della correttezza che molti siti internet utilizzano. Tutti ne siamo vittima quasi ogni giorno quando decidiamo di acquistare qualche prodotto o servizio online. Questa tecnica viene spesso sfruttata da compagnie aeree, agenzie viaggi ed eCommerce. Per combatterla hai bisogno di NordVPN. Attivala ora al 63% di sconto.

Grazie a questa VPN ti assicuri una navigazione online sicura, anonima e, in questo caso, anche imparziale. Sì, perché il Price Steering è un’attività applicata dai siti di shopping online per personalizzare i loro listini sulla base dell’utente che si connette e vuole acquistare.

In pratica, in forma più estesa, vengono proposti prezzi più alti a chi si collega da un Paese dove il tenore di vita è più alto. Fondamentalmente il principio è quello di non uniformare i prezzi, ma di far pagare lo stesso prodotto o servizio in base a chi vuole acquistarlo.

Per queste società è facile fare questo grazie a tracker che registrano le preferenze e i dati degli utenti, alcuni anche in base al loro potere di acquisto. La maggior parte delle volte però ci si basa sulla posizione geografica dalla quale l’utente si connette. Ecco perché ti serve NordVPN.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN: come annullare il Price Steering

Lo sapevi che spesso il prezzo a schermo non è lo stesso che vede un altro utente? Sì, potresti pagare di più. Nondimeno, NordVPN ti permette di cambiare la tua posizione virtuale quando e quanto vuoi per evitarlo. Hai a disposizione oltre 5.400 server posizionati in diverse parti del mondo. Starà a te selezionare quello più conveniente per acquistare un biglietto aereo o un qualsiasi prodotto o servizio online.

In questo modo il sito rileva la tua posizione come fosse reale gestendo automaticamente il listino prezzi stabilito. Inoltre, questa VPN fornisce un tunnel crittografato che ti permette di navigare online nel completo anonimato. Ciò evita il Price Steering personalizzato.

Praticamente, ci sono siti web che modificano i prezzi proponendo acquisti più costosi anche all’interno della stessa zona geografica. Questo perché i loro algoritmi si basano su una serie di informazioni che i tracker hanno registrato su quel determinato utente e sulle sue abitudini di acquisto.

Perciò difendi il tuo portafoglio grazie a NordVPN. Assicurati acquisti online sempre convenienti sconfiggendo il Price Steering. Attiva ora la VPN numero 1 al mondo con il 63% di sconto. Oggi puoi vincere da 3 mesi fino a 1 anno gratis extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.