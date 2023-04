NordVPN: come utilizzarla senza applicazione

NordVPN è un’ottima VPN che assicura a tutti privacy e sicurezza. Proteggersi dalle minacce online è diventata una necessità oggi come oggi. Ecco perché devi assolutamente attivare un abbonamento. Approfitta dell’odierna promozione che ti “regala” questa VPN al 63% di sconto per 2 anni con 3 mesi extra gratis.

Uno degli aspetti che alcuni non sanno è che si può utilizzare senza applicazione. In altre parole, per proteggere i tuoi dati e le tue informazioni personali, ottimizzando anche la qualità della tua connessione dati, non devi per forza installare la sua app sui tuoi dispositivi. Cosa bisogna fare quindi in alternativa?

NordVPN può essere configurata in modo diretto sul router di casa tua o del tuo ufficio. In questo modo tutti i device a esso collegati sono completamente protetti perché accedono a una rete WiFi crittografata all’origine. Ma come puoi installare questa VPN sul tuo router?

Accedi al tuo router inserendo l’indirizzo IP e la password dello stesso nel browser. Seleziona il pannello amministratore. Configura il tuo router installando NordVPN. Accertati che la tua connessione VPN funzioni altrimenti correggi le impostazioni accedendo nuovamente al router.

NordVPN: pro e contro di un’installazione diretta su router

Scegliere NordVPN significa assicurarsi una protezione totale contro qualsiasi minaccia dal web e una connessione ottimizzata per prestazioni e stabilità maggiori. Dopo aver visto come installarla direttamente su router ti elenchiamo alcuni pro e contro di questa soluzione Vediamo i vantaggi:

proteggi l’intera rete;

protezione sempre attiva ;

; tutti i dispositivi sono protetti;

dispositivi illimitati da proteggere.

Esistono anche alcuni limiti nell’installare questa VPN direttamente sul router di casa o ufficio:

richiede tempo per la configurazione;

per la configurazione; devi accedere al router e modificare le impostazioni ;

; funziona solo localmente.

Una volta fatta la panoramica dei vantaggi e dei limiti di questa procedura resta a te scegliere cosa fare. Se questa idea ti piace puoi provarla, ma ti consigliamo comunque di installare l’app di NordVPN su quei dispositivi che solitamente porti con te in mobilità, così da assicurarti privacy e sicurezza anche fuori dalla rete domestica.

