NordVPN è più completa di una VPN

NordVPN è la scelta giusta ed essenziale per chi cerca sicurezza, privacy e ottimizzazione. Molto più di una VPN, questo sistema integra funzionalità eccellenti per la protezione e gestione online di dati personali, informazioni sensibili e dettagli di pagamento. Attivala ora al 63% di sconto con 3 mesi extra gratis. Affidandoti a questo provider ti affidi alle migliori funzionalità disponibili sul mercato.

Con Threat Protection inclusa hai una funzione perfettamente integrata con qualsiasi sistema operativo e dispositivo in grado di svolgere tre compiti fondamentali. Primo, un anti-malware che ti protegge da qualsiasi attacco hacker, malware e cybercriminale. Il suo scanner verifica ogni file che viene scaricato per scongiurare possibili infezioni prima che sia troppo tardi per il tuo device.

Secondo, un anti-tracker che blocca qualsiasi attività di tracking a tuo danno. Il suo obiettivo è mantenere al sicuro tutti i tuoi dati personali proteggendo la tua privacy da aziende e curiosi del web pronti a carpire le tue preferenze e informazioni sensibili al solo scopo di profilarti commercialmente o venderti al migliore offerente.

Terzo, un ad-blocker che nasconde qualsiasi tipologia di pubblicità, banner e pop-up. Si tratta di un sistema perfezionato per offrirti e garantirti un’esperienza utente sempre veloce e piacevole. Infatti, senza annunci i tempi di caricamento delle pagine sono quasi dimezzati. Inoltre, puoi goderti i contenuti senza fastidiose finestre che si sovrappongono a ciò che stai vedendo. Funziona sia su internet che su app.

NordVPN: tunnel crittografato e larghezza di banda illimitata

Attiva NordVPN per assicurarti il massimo della privacy e dell’ottimizzazione. I suoi server incanalano la tua connessione dati in un tunnel crittografato che ha il compito di rendere illeggibili i tuoi dati così che ogni attività svolta da te online non rimandi alla tua identità digitale. Inoltre, grazie alla crittografia AES-256 bit sarai nell’anonimato totale ogni volta che ti connetti al web.

Infine, i suoi server forniscono anche una larghezza di banda illimitata, sempre e ovunque. Questo garantisce una velocità in download sempre ottimizzata. In più ti assicuri anche uno streaming senza buffering né disconnessioni per goderti qualsiasi contenuto alla migliore qualità possibile e soprattutto evitando quelle fastidiose disconnessioni che, durante un evento live, sono insopportabili.

