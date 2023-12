NordVPN disponibile su Apple TV con tvOS 17

Dopo ExpressVPN, un altro big del settore ha annunciato l’app nativa per Apple TV. Si tratta di NordVPN, una delle VPN più utilizzate al mondo, che ora gli utenti possono installare direttamente sul set-top box per accedere ai propri contenuti dall’estero e soprattutto per evitare il tracciamento online.

NordVPN su Apple TV con tvOS 17

Apple ha introdotto il supporto nativo per le VPN con tvOS 17. In precedenza era necessario installarla sul router Wi-Fi, seguendo una procedura piuttosto complessa (e compatibile con pochi modelli). NordVPN aveva inizialmente espresso qualche dubbio sulla possibilità di usare la VPN su Apple TV senza limitazioni, ma successivamente ha confermato lo sviluppo di un’app dedicata.

NordVPN permette di eliminare diverse restrizioni. L’utente può accedere ai contenuti quando si trova all’estero. È sufficiente selezionare un server che si trova nel paese di residenza (sono oltre 6.000 in 60 paesi) e quindi effettuare il login al servizio (che rileverà la connessione dall’indirizzo del server, non da quello reale del dispositivo).

Nascondendo l’attività online, NordVPN impedisce anche all’ISP di ridurre la velocità di connessione. Inoltre permette di evitare il tracciamento online ed eventuali attacchi informatici, in quanto l’indirizzo IP reale non viene mostrato. NordVPN usa il protocollo NordLynx che garantisce le massime prestazioni.

La VPN offre inoltre un secondo livello di crittografia (Double VPN), permette di scegliere quali app non devono essere protette (Split Tunneling) e interrompe automaticamente la connessione in caso di problemi (Kill Switch). NordVPN per Apple TV è già disponibile sul Mac App Store, ma è necessario tvOS 17 o versioni successive. Lo sconto del 65% + 3 mesi mesi extra permette di attivare un singolo abbonamento al costo di 3,79 €/mese e può essere installata su un massimo di sei dispositivi.

