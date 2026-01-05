NordVPN è disponibile al prezzo più basso di sempre con l'offerta di inizio 2026

NordVPN si conferma la VPN da attivare oggi: l’Offerta di Natale, infatti, è stata prorogata anche per l’inizio del 2026 e rappresenta l’occasione giusta per attivare il servizio. Scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra (inserendo il codice BLAZE1MO si ottiene un mese extra rispetto ai 3 mesi indicati sul sito) è possibile ridurre il costo della VPN fino a 2,88 euro al mese. La promozione include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto. Lo sconto legato a questa promo speciale è destinato a terminare in breve tempo.

Perché attivare NordVPN

Con NordVPN è possibile attivare una VPN super completa e ora davvero conveniente. Il servizio include la possibilità di criptare il traffico dati e, quindi, garantisce l’accesso a Internet in sicurezza anche quando si usa una connessione non privata. C’è poi una politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento durante l’uso della rete VPN.

A disposizione degli utenti, inoltre, c’è un network di migliaia di server, sparsi in tutto il mondo. Direttamente dall’app di NordVPN, quindi, è possibile scegliere un server situato in un altro Paese, andando a spostare il proprio IP per navigare evitando blocchi geografici e censure online. Da segnalare anche la possibilità di usare la VPN da 10 dispositivi in contemporanea, senza limiti di banda.

Con l’offerta in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,88 euro al mese. La promozione riguarda il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi, grazie al codice BLAZE1MO. Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare subito l’offerta basta premere sul box qui di sotto e completare una breve procedura di attivazione online. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.