NordVPN è in offerta: 5 ragioni per cui è la VPN su cui puntare oggi

Con NordVPN è possibile accedere alla migliore VPN disponibile oggi sul mercato, con la possibilità di ottenere un servizio completo e ricco di vantaggi. Grazie all’offerta di oggi, inoltre, la VPN ora costa meno: scegliendo il piano biennale è possibile attivare la VPN con un prezzo ridotto a 2,99 euro al mese. L’offerta in questione include 30 giorni di garanzia di rimborso ed è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN.
5 motivi per scegliere NordVPN ad aprile 2026
Per chi sceglie NordVPN c’è la possibilità di sfruttare una VPN completa e illimitata. Tra i motivi per cui oggi conviene scegliere NordVPN come nuova VPN troviamo:
- la possibilità di criptare il traffico dati per un accesso a Internet sicuro anche quando si naviga da una rete non privata
- l’uso della rete con una politica zero log che assicura l’assenza di un tracciamento dell’attività dell’utente durante la navigazione
- un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, in modo da poter aggirare blocchi geografici e navigare senza censure
- la possibilità di utilizzo multi-dispositivo, con possibilità di sfruttare fino a 10 connessioni simultanee
- la possibilità di aggiungere servizi di sicurezza extra (sistema antimalware, password manager e altro ancora) per massimizzare la protezione durante la navigazione
La promozione in corso è l’occasione giusta per poter puntare su NordVPN: con la promo di oggi, infatti, è possibile attivare la VPN sfruttando un prezzo scontato a 2,99 euro al mese. Quest’offerta è legata al piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso.
Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata. Lo sconto è valido solo per un breve periodo e solo tramite il sito ufficiale di NordVPN.