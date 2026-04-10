NordVPN è in offerta: 5 ragioni per cui è la VPN su cui puntare oggi

Con NordVPN è possibile accedere alla migliore VPN disponibile oggi sul mercato, con la possibilità di ottenere un servizio completo e ricco di vantaggi. Grazie all’offerta di oggi, inoltre, la VPN ora costa meno: scegliendo il piano biennale è possibile attivare la VPN con un prezzo ridotto a 2,99 euro al mese. L’offerta in questione include 30 giorni di garanzia di rimborso ed è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN.

5 motivi per scegliere NordVPN ad aprile 2026

Per chi sceglie NordVPN c’è la possibilità di sfruttare una VPN completa e illimitata. Tra i motivi per cui oggi conviene scegliere NordVPN come nuova VPN troviamo:

la possibilità di criptare il traffico dati per un accesso a Internet sicuro anche quando si naviga da una rete non privata

l’uso della rete con un a politica zero log che assicura l’assenza di un tracciamento dell’attività dell’utente durante la navigazione

che assicura l’assenza di un tracciamento dell’attività dell’utente durante la navigazione un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, in modo da poter aggirare blocchi geografici e navigare senza censure

la possibilità di utilizzo multi-dispositivo , con possibilità di sfruttare fino a 10 connessioni simultanee

, con possibilità di sfruttare fino a 10 connessioni simultanee la possibilità di aggiungere servizi di sicurezza extra (sistema antimalware, password manager e altro ancora) per massimizzare la protezione durante la navigazione

La promozione in corso è l’occasione giusta per poter puntare su NordVPN: con la promo di oggi, infatti, è possibile attivare la VPN sfruttando un prezzo scontato a 2,99 euro al mese. Quest’offerta è legata al piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata. Lo sconto è valido solo per un breve periodo e solo tramite il sito ufficiale di NordVPN.