NordVPN è in offerta per il Black Friday: prezzo mai visto per la migliore VPN

NordVPN è la scelta giusta per attivare una nuova VPN in occasione del periodo di Black Friday appena iniziato. Grazie alla promozione in corso (e al codice sconto BLAZE1MO che garantisce un mese extra) è possibile accedere al servizio con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi. Si tratta di uno sconto del 75% rispetto al prezzo standard. L’offerta prevede anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare la promo è sufficiente visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

VPN illimitata per il Black Friday: ecco l’offerta di NordVPN

Con NordVPN è possibile scegliere il servizio giusto per attivare una VPN senza limiti, con la protezione della crittografia e una politica no log. In questo modo è possibile rendere sicuro e privato l’accesso a Internet anche quando si usa una connessione che non può essere considerata protetta, come un W-Fi pubblico. L’assenza di un tracciamento della propria attività, inoltre, garantisce una maggiore privacy durante l’utilizzo.

NordVPN, inoltre, prevede un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo è possibile selezionare il server in un altro Paese, andando a “spostare” il proprio IP in modo da evitare blocchi geografici online. Da segnalare anche che la VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, sempre senza limitazioni di banda e di traffico dati.

Con la promozione in corso per il Black Friday è possibile accedere a una VPN senza limiti con un prezzo ridotto a 2,88 euro al mese, grazie anche al codice sconto BLAZE1MO da aggiungere al momento del pagamento. Il prezzo indicato è legato all’attivazione del piano biennale con 4 mesi aggiuntivi, per un totale di 28 mesi di utilizzo. L’offerta include sempre 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti che scelgono di attivare NordVPN.