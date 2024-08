NordVPN è sempre più conveniente: solo 3,09 €/mese per la migliore VPN illimitata

È il momento di attivare NordVPN: la migliore VPN sul mercato è ora protagonista di una nuova offerta con il prezzo che viene scontato fino al 71%, garantendo un risparmio importante per gli utenti che sceglieranno il piano biennale con 3 mesi extra oltre che con 30 giorni di garanzia di rimborso.

L’offerta in questione, disponibile solo per un breve periodo di tempo, consente l’attivazione della VPN al prezzo scontato di 3,09 euro al mese. La promozione può essere attivata direttamente tramite il sito ufficiale di NordVN, accessibile di seguito.

NordVPN è in offerta: ecco la nuova promo

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN senza limiti di banda e di traffico dati che permette un accesso a Internet protetto dalla crittografia e con una politica no log che azzera il tracciamento.

La connessione può avvenire sfruttando un network di migliaia di server, sparsi in tutto il mondo, che consente di spostare il proprio IP in un altro Paese in modo da aggirare facilmente eventuali blocchi geografici.

Gli utenti che scelgono NordVPN, inoltre, possono sfruttare la VPN su 10 dispositivi diversi per account, anche in contemporanea. In questo modo, è possibile anche attivare il servizio andando a condividere la spesa.

Grazie all’offerta in corso, NordVPN è disponibile al costo di:

3,09 euro al mese scegliendo il piano base

scegliendo il piano 3,99 euro al mese scegliendo il piano Plus che aggiunge il password manager e il sistema anti-malware

scegliendo il piano che aggiunge il password manager e il sistema anti-malware 6,49 euro al mese scegliendo il piano Ultimate che aggiunge, rispetto al piano Plus, anche 1 TB in cloud con la protezione della crittografia

I prezzi indicati si riferiscono all’abbonamento biennale con 3 mesi extra di utilizzo, per un totale di 27 mesi, e garanzia di rimborso di 30 giorni. Le offerte prevedono una fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal.