NordVPN esagera per il Black Friday: -65% e 3 mesi gratis

Per chi è alla ricerca di una nuova VPN, puntare su NordVPN diventa ancora più conveniente. Grazie all’offerta per il Black Friday, infatti, è ora possibile attivare il servizio con uno sconto fino al 65% e beneficiando di 3 mesi gratis aggiuntivi scegliendo il piano biennale, per un abbonamento di lunga durata (ben 27 mesi) a prezzo bloccato.

Grazie alla promozione in corso, NordVPN costa appena 3,79 euro al mese. Da notare che bastano 2 euro in più al mese per aggiungere 1 TB in cloud, protetto dalla crittografia, e il password manager multi-piattaforma. L’offerta è attivabile direttamente dal sito ufficiale di NordVPN.

NordVPN conviene di più con l’offerta del Black Friday

Con NordVPN è possibile accedere alla migliore VPN sul mercato. La connessione è sicura grazie alla protezione garantita dalla crittografia al traffico dati e a una politica no log che azzera il tracciamento dell’attività dell’utente.

Da notare, inoltre, che l’accesso alla rete VPN è senza limiti di tempo e traffico. In più, grazie a NordVPN è possibile geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese, aggirando eventuali limiti geografici all’accesso a un sito web e la censura di contenuti online, grazie a un network di migliaia di server.

Con l’offerta del Black Friday è ora possibile attivare NordVPN con un prezzo scontato di 3,79 euro al mese. La promozione è valida attivando il piano biennale che aggiunge 3 mesi gratis extra. Da notare che con appena 2 euro al mese in più è possibile puntare sul piano Completo di NordVPN che aggiunge 1 TB in cloud e il password manager.

L’offerta è attivabile direttamente dal sito ufficiale della VPN.

Le offerte di NordVPN prevedono la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi tramite PayPal, oltre a una garanzia Soddisfatti o Rimborsati, esercitabile entro i primi 30 gironi dall’attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.