NordVPN festeggia il compleanno con 2 anni gratis

In occasione del suo nono compleanno, NordVPN propone un’offerta imperdibile. Oltre allo sconto del 68% sull’abbonamento biennale, gli utenti possono tentare la fortuna e ricevere fino a due anni aggiuntivi senza pagare nulla. Il regalo sarà disponibile fino al 10 marzo, quindi è meglio sbrigarsi perché “i premi più grossi sono anche i più rari“.

NordVPN: 2,97 euro/mese e fino a due anni gratis

NordVPN non ha bisogno di presentazioni, essendo una delle migliori VPN sul mercato. L’anonimato dell’utente viene garantito con oltre 5.500 server posizionati in 59 paesi. È possibile sfruttare la scelta automatica del server migliore oppure utilizzare un server ottimizzato in base al servizio (normale, P2P, offuscato, Double VPN e IP dedicato).

NordVPN utilizza la crittografia AES a 256 bit e i tradizionali protocolli IKEv2/IPSec e OpenVPN. È possibile sfruttare inoltre il protocollo proprietario NordLynx (basato su WireGuard) che offre prestazioni maggiori. Gli utenti possono utilizzare fino a sei dispositivi contemporaneamente. Il funzionamento è garantito con Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Amazon Fire TV, router e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione.

Per tentare la fortuna è molto semplice. È sufficiente infatti sottoscrivere l’abbonamento al piano biennale (2,97 euro/mese), risparmiando così il 68%. Tramite un meccanismo casuale, NordVPN aggiungerà un abbonamento extra di un mese, un anno o due anni. I più fortunati pagheranno quindi l’equivalente di circa 1,48 euro/mese per quattro anni.

Se insieme a NordVPN viene acquistato un altro prodotto (ad esempio NordPass), lo stesso premio verrà aggiunto agli altri prodotti. La promozione è valida fino alle 18:00 del 10 marzo.