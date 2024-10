NordVPN: fino al 71% di sconto per una sicurezza digitale avanzata

Nel panorama attuale della sicurezza informatica, proteggere la propria privacy online è fondamentale. NordVPN, uno dei servizi VPN più conosciuti al mondo, offre un’opportunità da non perdere: fino al 71% di sconto sui piani di 2 anni, con 3 mesi extra gratuiti. Questo rende NordVPN non solo una scelta eccellente in termini di sicurezza, ma anche una delle più convenienti, con tariffe che partono da soli 3,59 € al mese.

Velocità e sicurezza avanzata

NordVPN si distingue per la combinazione di velocità, sicurezza avanzata e facilità d’uso. Secondo i test di AV-Test, la sua velocità di connessione arriva fino a 6730 Mbps, rendendola una delle VPN più veloci sul mercato. Questo la rende ideale per lo streaming, il gaming e il lavoro da remoto senza rallentamenti.

Ma la velocità non è tutto: la sicurezza è al centro dell’offerta di NordVPN. Utilizza la crittografia di nuova generazione AES-256, considerata uno degli standard più sicuri. La funzione di Threat Protection aggiunge un ulteriore livello di protezione, bloccando malware, tracker pubblicitari e inserzioni invasive. Inoltre, NordVPN adotta una rigida politica no-log, garantendo che nessuna informazione sui tuoi dati di navigazione venga registrata o memorizzata.

Protezione su più dispositivi

Un altro punto di forza di NordVPN è la sua ampia compatibilità: è utilizzabile su Windows, macOS, Android, iOS, Linux, e persino sui router. Con un singolo account puoi proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente, rendendola la scelta ideale per chiunque voglia proteggere l’intera rete domestica o personale.

Facile da usare e garantito

Oltre alla sicurezza, NordVPN è nota per la sua facilità di utilizzo. L’app è intuitiva, e la funzione Connessione Rapida ti collega automaticamente al server migliore in pochi secondi. Infine, se non sei soddisfatto, puoi contare su una garanzia di rimborso di 30 giorni, che ti permette di provare il servizio senza rischi. Per conoscere l’offerta completa di NordVPN clicca qui.