 NordVPN ha una nuova offerta: 73% di sconto e 3 mesi EXTRA gratis
La VPN più popolare si rilancia con una nuova offerta autunnale con cui puoi risparmiare fino al 73%.
La VPN più popolare si rilancia con una nuova offerta autunnale con cui puoi risparmiare fino al 73%.

NordVPN, la VPN più popolare e utilizzata al mondo, si rilancia con una nuova offerta autunnale grazie alla quale potrai risparmiare fino al 73% sul tuo abbonamento e ricevere 3 mesi extra gratuiti sull’iscrizione. Potrai così proteggere fino a 10 dispositivi e, se attivi Threat Protection Pro, evitare phishing, malware e annunci invadenti.

Attiva NordVPN in sconto

Questa VPN leader a livello mondiale è capace di offrirti sicurezza, velocità e libertà online senza compromessi, permettendoti di navigare in totale tranquillità su PC, smartphone e tablet.

Tutto merito della crittografia avanzata AES‑256 che protegge i tuoi dati anche quando utilizzi reti Wi‑Fi pubbliche, con una rigida politica no‑log che assicura che nessuna delle tue attività venga registrata o tracciata. I vantaggi saranno tangibili in ogni genere di attività, come lo streaming, che risulterà fluido e soprattutto senza limiti dandoti la possibilità di accedere ai tuoi contenuti preferiti ovunque ti trovi, senza rallentamenti né restrizioni di banda.

Attiva NordVPN in sconto

Altro strumento interessante è il Dark Web Monitor, con cui NordVPN scansiona automaticamente il dark web alla ricerca di eventuali credenziali compromesse, avvisandoti subito in caso di rischio. Infine, grazie alla compatibilità con Wi‑Fi 6, protocolli avanzati come NordLynx e oltre 7.000 server in più di 100 Paesi, avrai sempre a disposizione connessioni stabili e veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 set 2025

Giovanni Ferlazzo
25 set 2025
