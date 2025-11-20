 NordVPN incontra il Black Friday: i piani di due anni a meno di 3 euro al mese
L'offerta consente di attivare uno dei tre piani a scelta di NordVPN al prezzo più basso del 2025: prezzi a partire da 2,99 euro.
L’offerta del Black Friday di NordVPN è di quelle notevoli: i piani di due anni beneficiano di uno sconto del 74%, più tre mesi aggiuntivi in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni. La promozione termina il 10 dicembre e non prevede il pagamento di alcuna tassa di iscrizione.

I prezzi dei piani scontati di NordVPN in occasione del Black Friday sono i seguenti:

  • 2,99 euro al mese per 24 mesi e 3 mesi extra in regalo per il piano Base
  • 3,89 euro al mese per 24 mesi e 3 mesi extra in regalo per il piano Plus
  • 6,39 euro al mese per 24 mesi e 3 mesi extra in regalo per il piano Ultimate

Nell’eventualità il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si può richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Le principali differenze tra i 3 piani di NordVPN

Iniziamo dal piano Base, che include il medesimo servizio di rete privata virtuale presente negli altri due piani, diventando dunque da subito la scelta ideale per quanti desiderano ottenere una navigazione in completo anonimato e lo sblocco dei contenuti streaming quando ci si trova in vacanza all’estero.

Il piano Plus aggiunge lo strumento proprietario anti-malware Threat Protection Pro, autentico fiore all’occhiello di NordVPN. Con questo strumenti gli utenti che scelgono l’account Plus beneficiano di una maggiore protezione dalle minacce informatiche, nonché del blocco della pubblicità dei siti web, del tracciamento dei dati e di eventuali malware presenti nei file scaricati.

Infine il piano Ultimate offre in più uno spazio di archiviazione cloud crittografato da 1TB, dove inserire tutti i propri file e documenti sensibili, e una copertura assicurativa fino a 5.000 euro dalle truffe informatiche e dai furti d’identità online.

La promozione del Black Friday di NordVPN termina il prossimo 10 dicembre, con i prezzi che torneranno presumibilmente a salire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

Federico Pisanu
