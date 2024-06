NordVPN: la promo estiva offre sconti fino al 69% e Giga per eSIM

È tempo di estate anche per NordVPN, punto di riferimento nel settore VPN in Italia e nel resto del mondo, che da poco ha lanciato una nuova promozione per salutare l’arrivo della stagione estiva: fino al 69% di sconto sui piani di due anni e Giga di dati eSIM gratis per l’app Saily. In più, è possibile usufruire della garanzia di rimborso di 30 giorni, nell’eventualità il servizio non soddisfi le aspettative iniziali.

Protezione completa quando si è connessi a una rete Wi-Fi pubblica, superamento delle restrizioni geografiche all’estero, velocità di connessione ultra-rapida, navigazione in totale anonimato e utilizzo della migliore crittografia al mondo: questi i principali punti di forza di NordVPN, da anni al vertice della categoria anche dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo.

NordVPN: il piano di due anni è in offerta a partire da 3,99 euro al mese

La promozione in corso sul sito ufficiale di NordVPN riguarda i tre piani della durata di due anni: Base, Plus e Ultimate. Lo sconto massimo di cui si può usufruire è pari al 69%, mentre i Giga di dati per il servizio eSIM Saily che si possono ottenere gratis sono massimo 20.

Detto questo, i prezzi partono da:

3,99 euro per il piano Base , con il servizio VPN su 10 dispositivi in contemporanea e 1 GB di dati eSIM Saily in regalo (risparmi il 51%)

, con il servizio VPN su 10 dispositivi in contemporanea e 1 GB di dati eSIM Saily in regalo (risparmi il 51%) 4,99 euro per il piano Plus , con 3 GB di dati eSIM Saily, la funzionalità Threat Protection (anti-malware,tracker e ad blocker), un password manager multipiattaforma e il monitoraggio di eventuali fughe di dati (risparmi il 64%)

, con 3 GB di dati eSIM Saily, la funzionalità Threat Protection (anti-malware,tracker e ad blocker), un password manager multipiattaforma e il monitoraggio di eventuali fughe di dati (risparmi il 64%) 7,49 euro per il piano Ultimate, con 20 GB di dati eSIM Saily, 1 TB di spazio di archiviazione cloud crittografata, più la doppia assicurazione Cyber (con una copertura di 5.000 euro l’una) per un risarcimento in seguito a truffe informatiche o frodi per acquisti online (risparmi il 69%)

Su tutti i tre piani in offerta, NordVPN offre la garanzia di rimborso della durata di 30 giorni dalla data di acquisto.