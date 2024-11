NordVPN: l'offerta Black Friday è qui, risparmi fino al 71%

Per questa fine dell’anno regalati il massimo della protezione quando navighi in rete ed effettui acquisti online: NordVPN, la VPN più popolare, è già in sconto per il Black Friday. Puoi avere infatti il piano biennale con uno sconto fino al 71% e 3 mesi aggiuntivi gratis che si sommeranno al tuo abbonamento. Tutto questo con la garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.

Perché dovresti abbonarti a NordVPN

Sono tante le ragioni per cui dovresti abituarti ad utilizzare una VPN premium come NordVPN. Concentriamoci quindi su quelle più importanti: innanzitutto la possibilità di avere una connessione sempre protetta, sicura e privata senza perdere la velocità grazie al protocollo NordLynx e al supporto della crittografia AES-256, accompagnata da protezione contro malware, blocco di tracker e pubblicità invasive.

Poi, considera che con un solo abbonamento puoi proteggere fino a 10 dispositivi diversi di qualsiasi piattaforma, sia desktop che mobile, senza escludere persino i router. Potrai così sfruttare a tuo piacimento una rete di server che compre oltre 100 paesi: utile per accedere ad esempio a contenuti bloccati geograficamente o per fare acquisti in modo sicuro e conveniente.

Per qualsiasi dubbio, comunque, potrai contare su un’assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Un’opportunità imperdibile dunque per migliorare la tua sicurezza online con un servizio VPN di alta qualità ad un prezzo molto conveniente: abbonati con lo sconto Black Friday.