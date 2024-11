NordVPN: l'offerta che conviene arriva con il Black Friday

Non esiste momento migliore per provare NordVPN: la rete virtuale privata che ti permette di navigare in maniera sicura e protetta è disponibile con sconti eccezionali in vista del periodo del Black Friday. Puoi avere infatti fino al 71% di sconto sul piano biennale a cui aggiungere 3 mesi extra completamente gratuiti.

Perché dovresti provare NordVPN

Nell’epoca digitale in cui viviamo è fondamentale mettere in primo piano la sicurezza del proprio dispositivo e la propria privacy. NordVPN è l’azienda leader globale nella sicurezza informatica e nella protezione della privacy.

Il servizio ti permette di contare su una sicurezza di livello militare con i tuoi dati che vengono protetti dalla crittografia AES-256, uno degli standard più avanzati di questo settore. Il tutto sfruttando oltre 5400 server in più di 60 paesi con cui navigare in modo anonimo e accedere a contenuti audiovisivi di tutto il mondo senza restrizioni geografiche.

Non rinunci alla velocità perché il protocollo NordLynx, basato su WireGuard, ti darà velocità di connessione eccezionali per qualsiasi attività, incluso lo streaming alla migliore qualità video possibile, il gaming online e il download di grandi file.

Facile da utilizzare grazie ad una interfaccia intuitiva avrai comunque a disposizione un team di assistenza 24 ore su 24 7 giorni su 7: in ogni caso, con un solo abbonamento potrai proteggere fino a 10 dispositivi. Non aspettare quindi: approfitta dell’offerta per il Black Friday e prova NordVPN. Se non sarai soddisfatto potrai richiedere il rimborso integrale entro 30 giorni.