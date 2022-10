NordVPN si aggiorna su Mac: Meshnet e altre novità

Prosegue senza sosta il lavoro del team di NordVPN, finalizzato a migliorare la qualità del servizio offerto, anche grazie al costante rilascio di aggiornamenti. Questa volta tocca alla versione dell’app disponibile per computer Mac, che passa alla versione 7.10.2 portando con sé alcune novità molto interessanti.

NordVPN 7.10.2 su Mac: tutte le novità

La prima è quella che riguarda l’introduzione del supporto alla tecnologia Meshnet. Per chi non ne fosse a conoscenza, si tratta di un sistema introdotto nei mesi scorsi, che permette di veicolare il proprio traffico dati attraverso i dispositivi che già possiedono, trasformandoli di fatto in server decentralizzati. Non richiede alcuna spesa aggiuntiva ed è possibile configurare la rete con 10 device propri e un massimo di 50 messi a disposizione dagli altri utenti della Virtual Private Network. Tutti gli altri dettagli a proposito del funzionamento sono consultabili nell’approfondimento dedicato su queste pagine. Per poterne beneficiare è al momento necessario eseguire il sideload del software: le istruzioni sono reperibili sulle pagine del sito ufficiale.

Gli sviluppatori affermano poi di aver migliorato l’efficacia di Threat Protection, il cui compito è tenere lontano malware e altre tipologie di minacce informatiche. Ancora, quando un utente segnala la presenza di un bug, ora ha la possibilità di allegare uno screenshot. Renderà così più semplice e rapido il lavoro di chi lo prenderà in carico.

Scegliendo oggi di sottoscrivere un abbonamento a NordVPN è possibile approfittare dell’offerta che mette a disposizione la formula biennale Complete risparmiando 269 euro e con tre mesi di servizio gratis. In alternativa è possibile scegliere le più economiche Plus e Standard: tutti i dettagli sul portale del servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.