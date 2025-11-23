 NordVPN mette sul tavolo la più grande offerta di cybersecurity dell'anno (-74%)
I piani della durata di due anni beneficiano di uno sconto del 74%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese.
Sicurezza VPN
I piani della durata di due anni beneficiano di uno sconto del 74%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese.

In occasione della settimana del Black Friday è possibile sottoscrivere uno fra i tre piani NordVPN della durata di due anni in sconto del 74%, la migliore offerta di cybersecurity dell’anno. La promo in corso permette di attivare il tanto acclamato servizio di rete privata virtuale a partire da 2,99 euro al mese per 24 mesi, più tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

I prezzi scontati dei piani di due anni nell’ambito dell’ultima offerta di NordVPN sono i seguenti:

  • piano Base: 2,99 euro al mese per 24 mesi + 3 mesi extra
  • piano Plus: 3,89 euro al mese per 24 mesi + 3 mesi extra
  • piano Ultimate: 6,39 euro al mese per 24 mesi + 3 mesi extra

L’offerta termina il 10 dicembre.

Il confronto fra i differenti piani

NordVPN Base comprende il servizio VPN comune a tutti i tre piani, così come l’utilizzo su 10 dispositivi in contemporanea. Include anche il filtro del traffico online tramite i server DNS proprietari, in modo da bloccare sia la pubblicità presente nei siti web sia l’accesso a domini pericolosi, cioè quelli che possono contenere malware o essere stati progettati per attacchi di phishing.

L’account Plus può contare su due funzionalità extra: Threat Protection Pro, lo strumento anti-malware di NordVPN, e il gestore di password, per un password manager multipiattaforma e il monitoraggio per assicurarsi che i dati degli utenti non rimangano coinvolti in pericolosi leak online.

In conclusione c’è il piano Ultimate. Con questo account si ottengono tutte le funzionalità dei piani Base e Plus, più uno spazio di archiviazione crittografata su cloud da 1TB e la cosiddetta assicurazione Cyber, con una copertura massima di 5000 euro contro le truffe informatiche e i furti d’identità online.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata tramite il bottone che segue.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 nov 2025

Federico Pisanu
Pubblicato il
23 nov 2025
