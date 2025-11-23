NordVPN mette sul tavolo la più grande offerta di cybersecurity dell'anno (-74%)

In occasione della settimana del Black Friday è possibile sottoscrivere uno fra i tre piani NordVPN della durata di due anni in sconto del 74%, la migliore offerta di cybersecurity dell’anno. La promo in corso permette di attivare il tanto acclamato servizio di rete privata virtuale a partire da 2,99 euro al mese per 24 mesi, più tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

I prezzi scontati dei piani di due anni nell’ambito dell’ultima offerta di NordVPN sono i seguenti:

piano Base: 2,99 euro al mese per 24 mesi + 3 mesi extra

euro al mese per 24 mesi + 3 mesi extra piano Plus: 3,89 euro al mese per 24 mesi + 3 mesi extra

al mese per 24 mesi + 3 mesi extra piano Ultimate: 6,39 euro al mese per 24 mesi + 3 mesi extra

L’offerta termina il 10 dicembre.

Il confronto fra i differenti piani

NordVPN Base comprende il servizio VPN comune a tutti i tre piani, così come l’utilizzo su 10 dispositivi in contemporanea. Include anche il filtro del traffico online tramite i server DNS proprietari, in modo da bloccare sia la pubblicità presente nei siti web sia l’accesso a domini pericolosi, cioè quelli che possono contenere malware o essere stati progettati per attacchi di phishing.

L’account Plus può contare su due funzionalità extra: Threat Protection Pro, lo strumento anti-malware di NordVPN, e il gestore di password, per un password manager multipiattaforma e il monitoraggio per assicurarsi che i dati degli utenti non rimangano coinvolti in pericolosi leak online.

In conclusione c’è il piano Ultimate. Con questo account si ottengono tutte le funzionalità dei piani Base e Plus, più uno spazio di archiviazione crittografata su cloud da 1TB e la cosiddetta assicurazione Cyber, con una copertura massima di 5000 euro contro le truffe informatiche e i furti d’identità online.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata tramite il bottone che segue.