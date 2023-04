NordVPN migliora la tua sicurezza online

Grazie a NordVPN attiva sui tuoi dispositivi migliori la tua sicurezza online. Privacy e identità digitale sono due beni preziosi da proteggere. Questa soluzione lo fa egregiamente attraverso una tecnologia all’avanguardia decisamente vincente. Attiva subito il tuo abbonamento scontato del 63% con 3 mesi extra.

Applicando la politica no-log certificata sei sicuro che nemmeno questo provider registra e conserva i tuoi dati. Addirittura i suoi termini e condizioni gli vietano di fornire informazioni a ISP o Enti Governativi. Perciò tutto ciò che fai online rimane segreto anche per questa VPN all’avanguardia.

I tuoi dati vengono tutti crittografati tramite una crittografia AES 256 bit di livello superiore. Acquista online in totale sicurezza senza doverti preoccupare che i tuoi dati di pagamento vengano rubati o clonati da cybercriminali esperti. Naviga tra le pagine web in totale anonimato.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN ti protegge anche da hacker e tracker

Una delle minacce più pericolose sul web sono gli hacker che si spingono sempre oltre ciò che è consentito per violare la privacy degli utenti. Con NordVPN hai attivo un potente anti-malware in grado di bloccare qualsiasi infezione reale o presunta, senza alcun errore.

Inoltre, questa VPN è tra le migliori a fermare attività di tracking grazie al suo potente anti-tracker. Nemmeno aziende potenti come Facebook, TikTok, Google e altre possono tracciare la tua navigazione se hai attivo questo provider sui tuoi dispositivi.

NordVPN nasconde la cronologia della tua navigazione, i tuoi acquisti e le tue preferenze. In questo modo con NordVPN sei protetto dal Price Steering e da altre pratiche legali, ma scorrette per i consumatori e gli avventori di internet. Addirittura non dovrai più sopportare pubblicità mirate realizzate sulla base della tua navigazione precedente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.