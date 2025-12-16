 NordVPN sotto l'albero di Natale: 74% di sconto e 3 mesi gratis
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

NordVPN sotto l'albero di Natale: 74% di sconto e 3 mesi gratis

Irrinunciabile l'offerta di Natale appena lanciata da NordVPN: 74% di sconto sull'abbonamento dalla durata di due anni e ben 3 mesi gratis.
NordVPN sotto l'albero di Natale: 74% di sconto e 3 mesi gratis
Sicurezza VPN
Irrinunciabile l'offerta di Natale appena lanciata da NordVPN: 74% di sconto sull'abbonamento dalla durata di due anni e ben 3 mesi gratis.
Google AI Studio

Non lasciarti sfuggire lo sconto del 74% e 3 mesi gratis proposti da NordVPN con la sua offerta di Natale: metti sotto l’albero l’abbonamento biennale per navigare anonimo e sicuro fino al marzo 2028. Potrai utilizzare il servizio su 10 dispositivi in contemporanea, proteggendo così smartphone, tablet, computer e non solo, senza limitazioni in termini di velocità o traffico dati. La compatibilità è garantita con tutti i sistemi operativi in circolazione.

NordVPN: attiva l’offerta di Natale

L’offerta di Natale lanciata da NordVPN

Subito dopo averla attivata, potrai collegarti a più di 8.800 server distribuiti in 176 location nel mondo, per essere online nascondendo il tuo indirizzo IP reale, ottenendone uno dagli Stati Uniti, dall’Australia, dal Giappone o dal paese che preferisci. Anche dall’Italia, se ti trovi all’estero, così da evitare qualsiasi tipo di censura o blocco nell’accesso ai contenuti. Ci sono inoltre caratteristiche avanzate per tenere lontani phishing, truffe e malware. Fai un salto sulle pagina del sito ufficiale per scoprire tutti i dettagli a proposito della tante funzionalità incluse: dal password manager multipiattaforma al Data Breach Scanner, dall’assicurazione per il recupero delle perdite causate da truffa informatica a 1 TB di spazio crittografato per il backup sul cloud.

L'offerta di Natale lanciata da NordVPN

Invece di pagarlo 11,59 euro al mese come da listino, l’abbonamento biennale al piano Base di NordVPN è in offerta per Natale al prezzo mensile di soli 2,99 euro. Il merito è dello sconto del 74% applicato in automatico, a cui si aggiungono 3 mesi extra gratis regalati dal Nord Security che gestisce il servizio. Eventualmente, puoi scegliere le formule Plus e Ultimate più complete.

NordVPN: attiva l’offerta di Natale

C’è anche la garanzia di rimborso che ti permette di recuperare la cifra spesa entro 30 giorni dalla sottoscrizione, se nel caso in cui non ti ritenga soddisfatto dalla qualità. Sappiamo ad ogni modo che non ce ne sarà bisogno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

ExpressVPN ti fa il regalo di Natale: fino a -73% per la tua privacy

ExpressVPN ti fa il regalo di Natale: fino a -73% per la tua privacy
VPN da usare in viaggio a fine 2025: questa è la migliore

VPN da usare in viaggio a fine 2025: questa è la migliore
Nuova VPN? Con l'Offerta di Natale è il momento di puntare su NordVPN

Nuova VPN? Con l'Offerta di Natale è il momento di puntare su NordVPN
Sicurezza digitale a basso costo: TotalAV con VPN e antivirus a 19€ per un anno

Sicurezza digitale a basso costo: TotalAV con VPN e antivirus a 19€ per un anno
ExpressVPN ti fa il regalo di Natale: fino a -73% per la tua privacy

ExpressVPN ti fa il regalo di Natale: fino a -73% per la tua privacy
VPN da usare in viaggio a fine 2025: questa è la migliore

VPN da usare in viaggio a fine 2025: questa è la migliore
Nuova VPN? Con l'Offerta di Natale è il momento di puntare su NordVPN

Nuova VPN? Con l'Offerta di Natale è il momento di puntare su NordVPN
Sicurezza digitale a basso costo: TotalAV con VPN e antivirus a 19€ per un anno

Sicurezza digitale a basso costo: TotalAV con VPN e antivirus a 19€ per un anno
Davide Tommasi
Pubblicato il
16 dic 2025
Link copiato negli appunti